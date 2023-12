La DO Cava registra un "récord" de ventas al crecer un 2,35% interanual hasta septiembre

Prevén cerrar el año con un aumento de ventas de cerca del 4%

Las ventas de la Denominación de Origen (DO) Cava han crecido un 2,35% interanual hasta septiembre, lo que según el presidente de la categoría, Javier Pagés, supone un "nuevo récord de ventas histórico" con 170 millones de botellas vendidas.

En un encuentro con periodistas este miércoles para presentar los primeros resultados de 2023 de la DO y valorar la campaña de Navidad, Pagés ha previsto que al cerrar el año lleguen a vender unas 250 millones de botellas, un millón más que a cierre de 2022.

"No estamos muy lejos" del 3% de crecimiento que tuvo la categoría en los primeros nueve meses de 2022, ha defendido, y ha augurado que esta Navidad será --textualmente-- un poco mejor que la anterior, por lo que prevén cerrar el año con un aumento de cerca del 4%.

Ha destacado el "buen comportamiento" del mercado español, que ha crecido un 7,65% en estos primeros nueve meses del año, y según él, se debe al crecimiento económico del país frente al decrecimiento de otros países europeos y también a aspectos como la restauración y el turismo.

MERCADO INTERNACIONAL

En el mercado internacional el incremento ha sido del 0,33% respecto a 2022: Alemania se ha mantenido como el mercado principal durante los tres primeros trimestres del año, con un aumento del 1,27%, seguido por Bélgica (1,95%) y el Reino Unido (19,33%).

Pagés ha apuntado que la DO Cava tiene unas ventas internacionales de más del 70% y ha celebrado que "no hay otra DO que venda tanto en el exterior en toda España".

Sobre la afectación de la sequía al sector del cava, ha afirmado que ha bajado la producción y esto ha provocado que haya una "falta de stock" en algunos cavas, por lo que ha augurado una subida de precio moderada de estos.

GUARDA Y GUARDA SUPERIOR

El presidente de la Denominación ha detallado que las ventas globales en Cavas de Guarda han crecido, mientras que en Cavas de Guarda Superior han bajado porque "se ha visto afectado por el cambio de la normativa interna del propio cava, donde antes había cavas reserva de 15 meses y ahora tienen que ser de 18 meses".

Entre los Cavas de Guarda Superior, las ventas del Gran Reserva se han reducido un 1,79%, mientras que las de Reserva lo han hecho en un 18% menos.

Pagés ha defendido la apuesta de la DO por los cavas de Guarda Superior, y ha asegurado que este tipo de cavas "crecen más en valor que en cantidad".