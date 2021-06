Dolors Bassa reivindica la autodeterminación de Cataluña al salir de prisión: "No se ha acabado nada"

FIGUERES (GIRONA), 23 (EUROPA PRESS)

La exconsellera Dolors Bassa ha reivindicado la libertad y la autodeterminación de Cataluña al salir indultada de la prisión de Puig de les Basses, en Figueres (Girona): "No se ha acabado nada", ha asegurado.

"Nuestros ideales son los mismos. Derechos, libertades y derecho de autodeterminación para nuestro pueblo", ha mantenido en su discurso ante las personas que la han recibido al salir de prisión.

Ha considerado que están "en una carrera de obstáculos, porque este es un primer paso, el de los indultos, que abre la puerta a hacer cosas en política y a no judicializar", y ha recordado que aún hay causas judiciales abiertas relacionadas con el proceso soberanista, que ha tachado de ignominia.

Ha reclamado retirar las eruoórdenes contra los independentistas en el extranjero y ha agradecido a todas las personas que la han recibido al salir de prisión y durante su encarcelamiento.

Bassa ha citado los versos de Miquel Martí i Pol 'Som on som, perquè tot està per fer i tot es possible' (estamos donde estamos porque todo está por hacer y todo es posible).

Se trata del mismo poema que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, usó para empezar su conferencia del lunes en el Teatro del Liceo para explicar su agenda del reencuentro, su proyecto de país basado en la concordia y los indultos que el Ejecutivo aprobó al día siguiente y por el que este miércoles los presos del 1-O salen de presidio.