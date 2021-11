Domingos Esteves dejará el cargo de director general de C&A para España y Portugal

William Laufs, actual director de planificación comercial para Europa, ocupará el cargo de Esteves

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

C&A ha anunciado este martes que, tras décadas de servicio dedicado a la firma de moda, Domingos Esteves, que ocupaba el cargo de director general de España y Portugal, dejará la compañía para buscar nuevas oportunidades fuera del grupo, según ha informado la compañía en un comunicado.

En concreto, Esteves se unió a la compañía en 1993 como trainee y desempeñó varias funciones y roles, incluyendo una posición clave como miembro del equipo de gestión de China de 2009 a 2012, antes de convertirse en director general de C&A España y Portugal en 2016.

Esteves será sustituido en su cargo por William Laufs, actual director de planificación comercial para Europa y que cuenta con un sólido historial y una gran experiencia en C&A, habiendo desempeñado numerosas funciones durante su estancia en la empresa, obteniendo siempre buenos resultados.

En su etapa en C&A, Esteves ha sido fundamental para la expansión de la marca y del negocio en mercados clave, especialmente en China, Portugal y España, y gestionó la reestructuración que permitió la viabilidad del negocio en Iberia en los años previos al coronavirus.

"En primer lugar, me gustaría agradecer al equipo de C&A Iberia todo el trabajo realizado en los últimos años. Lo que han logrado es especial y espero que lo lleven adelante durante muchos años. También me gustaría dar las gracias a C&A y a todos los que me han apoyado y con los que he colaborado en el camino. Decir adiós nunca es fácil y estoy muy agradecido por los muchos años de proyectos interesantes, retos y estrecha colaboración", ha asegurado Esteves en su despedida de la compañía.

El director de países y clusters de C&A, EricBrenninkmeijer, ha destacado que Esteves ha sido "un apoyo excepcional para C&A durante muchos años". "Echaremos de menos la pasión, la energía y el compromiso de Domingos con nuestros clientes y equipos", ha señalado.

C&A ha querido agradecer a Domingos Esteves "su contribución, su liderazgo y su pasión" por el negocio, y le ha deseado "lo mejor" en su próxima aventura profesional.