Doña Ana Martín, madre de Isabel Pantoja, podría estar ingresada con un parte médico muy delicado

MADRID, 17 (CHANCE)

Según ha contado Kiko Hernández nada más dar comienzo 'Sálvame Diario', la madre de Isabel Pantoja, Doña Ana Martín, podría estar ingresada en estos momentos en un hospital. Ya sabemos que la salud de la madre de la tonadillera se ha visto resentida en los últimos años en muchas ocasiones, pero tal y como ha contado el colaborador, el parte médico de la actualidad es muy negativo.

No solamente esto nos ha dejado muy sorprendidos y preocupados, sino también la desinformación que tendrían los miembros de la familia ya que Kiko ha contado que tuvo que llamar ayer a Kiko Rivera para informarle del estado de su abuela. Algo que no nos ha sorprendido porque como ya sabemos madre e hijo no tienen relación, pero lo que sí que nos ha llamado la atención es que también tuvo que llamar a Anabel Pantoja.

La colaboradora de 'Sálvame Diario' se ha casado hoy mismo y parece que ayer recibió la peor de las noticias, el nuevo ingreso hospitalario de su abuela, Doña Ana, a la que quiere por encima de todas las cosas y ha hecho muchas muestras de cariño hacia ella por las redes sociales durante estos años.

Según la información del colaborador, Doña Ana no estaría pasando por su mejor momento y se encuentra en este momento ingresada en un hospital con un parte médico muy preocupante. Hasta ahora ningún miembro de la familia ha hablado sobre esta noticia, tendremos que estar muy atentos para saber cómo evoluciona la matriarca del clan Pantoja.