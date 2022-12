Doña Magdalena arremete contra toda la familia Pantoja

MADRID, 21 (CHANCE)

A punto de cumplirse un mes sin Bernardo Pantoja, Junko no dudaba en organizar una misa en su memoria el pasado martes, 20 de diciembre, en la Iglesia de San Gonzalo, en el sevillano barrio de Triana. Un acto al que no acudió Anabel Pantoja, pero sí Doña Magdalena y Luis, el supuesto hijo no reconocido del susodicho y conocido coloquialmente como 'Pinocho'.

En las inmediaciones pudimos hablar con Doña Magdalena, tía de Bernardo, y nos confesaba estar todavía muy dolida por la situación que tuvo que vivir en el tanatorio de su sobrino. Recordemos que Anabel no le dejó entrar porque ella, previamente, había estado en 'Sálvame' hablando de su familia e intentando vender información -por detrás- de su padre.

En las inmediaciones del tanatorio, Doña Magdalena sufrió un mareo al ser expulsada del interior y se cayó de espaldas, provocando uno de los momentos más tensos en el directo de 'Sálvame'. Desde ese día no la hemos vuelto a ver, pero este martes acudía a la misa de su sobrino y hablaba para los medios de comunicación con total sinceridad sobre cómo se encuentra.

Doña Magdalena llegaba a la misa y no dudaba en cargar contra toda la familia Pantoja: "yo quería a mi sobrino Bernardo, a mi ya los Pantoja y los que queda de Martín me da igual todo". También tenía unas duras palabras contra Anabel Pantoja: "lo que hizo en el tanatorio no tiene perdón de Dios, eso no lo hace ni la gentuza, no lo hace nadie. Lo más lógico es que se hubiera echado a un lado y no hubiera estado de portera ella, la madre y el espíritu santo".

Además, nos ha sorprendido porque también ha aprovechado las cámaras para lanzarle un mensaje a Belén Esteban, amiga y una de las principales defensoras de Anabel en plató: "que hable de Jesulín que ha hablado 23 años y no hable de mí, porque yo he ido siempre con mi verdad".