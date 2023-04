Doña Margarita apoya a su hija María Zurita en la firma de libros

MADRID, 23 (CHANCE)

María Zurita está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida con la publicación de su cuento 'Mi mamá y yo somos una familia feliz', un libro en el que ha contado la historia de cómo su hijo Carlitos y ella forman la familia que siempre había soñado. Hace más de cinco años, la prima del Rey Felipe decidió ser madre en solitario y esa ha sido la mayor aventura que ha experimentado en su vida.

Este sábado, la hija de Doña Margarita y el Doctor Zurita, ha estado firmando libros en la Librería TROA Nebli, en la Calle Serrano de Madrid, y lo cierto es que hemos visto a una mujer pletórica. Acompañada por su hijo, María se ha dejado ver con distintos lectores que han querido aprovechar la ocasión para conocerla en persona... pero además, ha tenido una visita de lo más especial.

Ha sido su madre, Doña Margarita, quien ha querido apoyar a su hija en un día tan importante para ella. Madre e hija gozan de una relación muy estrecha y aunque no la esperábamos allí por los problemas de movilidad que tiene, la hermana del Rey Juan Carlos ha demostrado que no se le pone nada por delante y que lo primero en su vida son sus hijos.

Europa Press ha podido hablar con ella en exclusiva y Doña Margarita nos ha asegurado estar muy contenta por la vuelta del Rey Juan Carlos a España: "pues sí" y además, comenta que hay cosas más importantes que su hermano no haya podido navegar: "no, no es eso, hay cosas más importantes".

La hermana del emérito salía de acompañar a su hija y nieto de la firma de libros muy contenta y asegura encontrarse "muy bien". Orgullosa de su hija, confiesa que es un día "increíble" y que "es una suerte tener a mis tres hijos"...