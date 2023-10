Doña Margarita nos desvela cómo ha visto la Jura de la Constitución de la princesa Leonor

MADRID, 31 (CHANCE)

Orgullo por el gran paso que ha dado la princesa Leonor tras cumplir la mayoría de edad y jurar la Constitución como ya lo hizo su padre. Este es el sentimiento generalizado entre los familiares de la heredera a la corona que no han dudado en mostrar su felicidad en un día tan especial para la familia."Muy bien. muy emotivo para toda la Corona y para toda España" nos ha reconocido la infanta Margarita a la salida de su domicilio camino a la gran cena de gala emitida por sus Majestades en El Pardo. Tras no acudir al evento organizado en la mañana, la hermana del rey Juan Carlos nos reconocía cómo lo había seguido: "Por televisión, igual que usted". Por su parte, Carlos Zurita también hacía alusión a la protagonista de la jornada: "Ha estado muy bien, fenomenal, como siempre".Junto a los tíos del rey Felipe VI, también hemos podido ver a María Zurita que, como no podía ser de otra forma, también acompañaba a sus padres en la cena de gala emitida por los Reyes.