Dora Postigo habla de los planes de futuro junto a su pareja y reconoce no haber visto el concurso de Nacho Palau

MADRID, 6 (CHANCE)Dora Postigo, hija de Bimba Bosé, acaba de lanzarse al mundo de la interpretación de la mano de Paco León, para su nueva película 'Rainbow'. Con tan solo 18 años de edad, Dora está en uno de sus mejores momentos a nivel profesional y personal. Metida de lleno en el mundo de la música -y ahora del cine también- y muy enamorada de su pareja, Mitch, con el que lleva varios meses saliendo.

Tan felices están, que han aprovechado estos días para realizar una escapada juntos. La cantante asegura que dentro de sus planes de futuro junto a su pareja está sin duda casarse, aunque de momento empezarán por hacer algo de música juntos.

Respecto a la participación de Nacho Palau -expareja de su tío Miguel Bosé durante 26 años- en 'Supervivientes', Dora ha confesado que no ha visto el concurso: "No, no veo la tele, no veo nada de esas cosas".