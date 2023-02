Druni, Primor y Arenal, las cadenas que atraen nuevos compradores de productos de higiene y belleza

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Druni, Primor y Arenal son las cadenas especialistas que atraen nuevos compradores de productos de higiene y belleza en un contexto marcado por la inflación, según se desprende del balance del sector que ha realizado Kantar, división Worldpanel, junto a la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa).

En concreto, en el actual escenario el canal especialista ha recuperado su espacio incorporando compradores a costa del resto de canales, incluido Internet, y ganando los 4,6 puntos que había perdido desde la pandemia, hasta llegar al 27,5% de cuota actual.

De hecho, solo las cadenas especialistas han logrado atraer nuevos compradores, con Druni, Primor y Arenal liderando el crecimiento. Además, estas firmas también están presentes en el podio del canal 'online', que está liderado por Amazon.

El informe señala que el sector 'beauty' se ha visto beneficiado por el aumento del turismo en España durante 2022. No obstante, el consumidor local ha seguido racionalizando su compra de higiene y belleza ante una inflación que ha afectado a la cesta de la compra de productos de primera necesidad.

Según el estudio, prácticamente todos los sectores de consumo en España han experimentado crecimientos en un año de transición como 2022, en el que la inflación ha tenido mucho que ver con los incrementos obtenidos. Sin embargo, esta realidad no se ha llegado a trasladar al sector de la higiene y la belleza (beauty), que, a diferencia del resto, solo ha presentado un aumento en valor del 0,4% con respecto al año anterior, explicado por una afectación menor de la inflación en los productos de esta categoría.

De hecho, en este último año, la cesta de los consumidores se ha encarecido de manera generalizada, registrando incrementos del +8,6% en moda, +8% en alimentación y +7,9% en droguería, mientras que en belleza e higiene los precios han aumentado en un +3,2%. Con respecto a la evolución de los volúmenes de compras, el sector ha registrado un descenso del -2,6%.

"Usamos menos y, por lo tanto, compramos menos. Hemos podido observar que, a nivel anual, hay una pérdida constante de ocasiones de uso en categorías de higiene", ha explicado Rosa Pilar López, Fashion & beauty Business Director en Kantar, división Worldpanel.

Sin embargo, este descenso en la demanda de productos ha quedado compensado con el incremento en el precio (+3,2%), que, aunque ha sido menor al del resto de sectores, ha bastado para que el sector alcance los niveles de facturación prepandemia.

A pesar de que la inflación no se ha trasladado al 'beauty', la subida en el precio de los productos ha sido propiciada por cestas con más categorías de belleza que de higiene, lo que ha hecho encarecer la compra por el 'mix' de productos seleccionado. No obstante, los productos de belleza adquiridos son de menor valor, según los datos compartidos por Kantar.

En cuanto a la presencia de la marca de distribuidor en el sector, mientras que el gran consumo sigue mostrando crecimientos importantes para hacer frente al incremento de precios, no sucede lo mismo en 'beauty', donde parece que no logra ganar cuota de mercado, debido al dinamismo de las categorías que crecen -fragancias y 'make up', principalmente-, en las que la marca propia tiene mucha menos presencia.

Esta reducción del volumen en el sector de la belleza e higiene también se ha notado en las compras 'online', donde, tras la explosión del 'ecommerce' en 2020, en 2022 han cedido negocio al canal físico, al registrar caídas del 3,2% respecto a 2021.