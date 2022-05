Duelo de elegancia entre Rocío Carrasco y Ana María Aldón en la 'Sálvame Fashion Week'

Numerosos rostros conocidos arroparon a los colaboradores en su espectacular regreso a la pasarela

Después de varias semanas calentando motores, este miércoles llegó por fin el gran día. ¡La 'Sálvame Fashion Week'! El plató de 'Sálvame' se convirtió en una glamourosa pasarela y su plantel de colaboradores en unos experimentados modelos que derrocharon arte y gracia durante un desfile que pasará a la historia por la fatal caída de Chelo García Cortés - que acabó con un hueso roto - el enfado de algunos de los tertulianos por el diseño que les tocó lucir o los bailes que les obligaron a hacer (como Lydia Lozano, Terelu Campos o Kiko Hernández) o por la victoria de María Patiño, elegida por la audiencia como la mejor top model del programa.

Pero hubo más, mucho más, ya que fueron numerosos los rostros conocidos que no se quisieron perder la 'Sálvame Fashion Week' y estuvieron presentes en las instalaciones de Mediaset para ver de cerca el desfile. Grandes protagonistas del photocall vip previo al inicio del show, Rocío Carrasco y Ana María Aldón, juntas pero no revueltas y protagonizando un duelo de estilo en el que ambas acertaron de pleno con su look.

Ivonne Reyes, Carmen Lomana, Lara Sajen, Rappel, Madame de Rosa, Maestro Joao o Marilí Coll entre otras celebrities, además de conocidos diseñadores de nuestro país como Ágatha Ruiz de la Prada, Francis Montesinos o Eduardo Navarrete, que ocuparon un glamouroso front row del que analizamos los looks más destacados

Rocío Carrasco. Radiante, y después de demostrar en directo que está casi más guapa sin gota de maquillaje que arreglada, la hija de Rocío Jurado se convirtió en la más estilosa de la 'Sálvame Fashion Week' demostrando que menos es más. Blazer estilo kimono en color amarillo, jeans rectos y unos stiletos en un llamativo rosa. Ideal.

Ana María Aldón. De lo más elegante y visiblemente nerviosa ante su debut como diseñadora en la pasarela de 'Sálvame', la mujer de José Ortega Cano lució un vestido fluido asimétrico bicolor de seda, mitad verde esmeralda y mitad negro. Sandalias estilo romanas también en negro y maxipendientes en el mismo verde del modelo.

Jorge Javier Vázquez. El presentador, maestro de ceremonias, apostó por una original americana en color blanco con estampado floral en naranja y negro, luciendo un look más vistoso y glamouroso que en su día a día al frente de 'Sálvame'.

Carmen Lomana. Como siempre, la socialité destacó por su elegancia con un minivestido negro estilo baby doll con insectos - libélulas y arañas entre otros - en color dorado que combinó con zapatos de tacón bajo también en dorado. ¡Nos rechifla el modelo!

Ágatha Ruiz de la Prada. Fiel a sí misma la diseñadora lució un minivestido azul de manga larga con volantes en fucsia haciendo forma de U tanto por la parte frontal como por la trasera, medias en rosa chicle y salones blancos con detalles de colores.

Ivonne Reyes. Decidida a acaparar todas las miradas, la venezolana sorprendió con un llamativo diseño en color rojo. Una especie de mono de lentejuelas con una sobremitad de raso al tono en plan levita hasta los pies. Puro brillo y un cierto toque circense porque, no es por ser malos, ¿pero no os recuerda ligeramente a un domador de leones?

Madame de Rosa. La influencer Ángela Rozas eligió un look estilo estudiantil - muy del rollo Britney Spears en sus mejores épocas - con mini falda y top en gris marengo (confeccionado con la cinturilla de un pantalón), gabardina oversize y sandalias con calcetines altos. Tan rompedora como siempre.

Aless Gibaja. Puro exceso con un mono de terciopelo en verde botella con escote infinito y abertura hasta la cadera en una de las piernas, bolso estilo bandolera en dorado y mocasines a juego.

Lara Sajén. Otra que apostó por impactar con su look, indescriptible. Vestido de raso estilo bata de cola con abertura en una pierna, estampado en diferentes colores con detalles joya bordados, mangas anchas rematadas en enormes plumas y sandalias de taconazo con tiras hasta la rodilla coronadas por las mismas llamativas plumas. Para completar su atuendo, un broche joya inmenso recogiendo parte de su melena. Sin palabras.

Rappel. Confirmando que el dress-code pasaba por ser excesivo y original, el vidente lució una túnica negra estilo arty, con numerosos trazos como de pintura en diferentes colores.

Samantha Hudson. Vestido asimétrico y muy escotado imitando la piel pero con transparencias que dejaban ver su ropa interior negra - destacando un sujetador como roto - plataformas imposibles también en negro y su rubia melena recogida en un moño. Otra que nos ha dejado impávidos.