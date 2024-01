El dueño de la maquina de fuego frío que presuntamente originó el fuego en 'Teatre' asegura que la apagó una hora antes

MURCIA, 23 (EUROPA PRESS)

El dueño de la máquina de fuego frío que presuntamente originó el fuego en la discoteca 'Teatre', según el informe de la Policía Nacional, ha asegurado este martes ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia que apagó la máquina a las cinco de la mañana, una hora antes del incendio que acabó con la vida de 13 personas.

El investigado, A. G., quien ha acudido acompañado de su abogado, José María Peñaranda, ha manifestado en sede judicial que él fue el único que manipuló la máquina y que la llevó de forma absolutamente altruista, que no cobró nada.

De igual forma ha reconocido que no conocía ni las especificaciones técnicas de la máquina, ni los posibles efectos adversos que se pudieran producir del uso simultáneo entre la máquina de fuego frío y la máquina de humo.

Posteriormente ha acudido a declarar como investigado el organizador de la fiesta 'We Are Remember' que se celebraba esa noche en 'Teatre', C. R., acompañado de su abogado Raúl Pardo Geijo.

El organizador de la fiesta ha recalcado a la prensa allí congregada, que no tenía "absolutamente nada que ver con lo que ha pasado" y se ha mostrado "tranquilo y sorprendido por todo lo que ha sucedido".

En este sentido, su abogado ha defendido que su cliente "no tiene ninguna responsabilidad", ya que "organizar una fiesta no es una actividad que se denomine peligrosa" ni hay regulación al respecto

Por su parte, el abogado del dueño de 'Fonda Milagros', Francisco Verdú, ha recordado que el informe de la Policía Nacional habla de que se produjo un "fuego lento" con lo que no es incompatible el origen que apuntan los investigadores y la hora en la que el dueño de la máquina de fuego frío ha dicho que la apagó.

El próximo martes acudirán a declarar dos investigados más: J.I.R., administrador de 'Teatre' y de E. M. M., responsable del local. Posteriormente lo harán M.M, al que la Policía considera responsable de 'Teatre', y D. R., propietario de 'Fonda Milagros'.