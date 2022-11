El dueño de Método 3 pide al juez del caso Villarejo que aclare qué ha investigado para decidir si recurre el archivo

El instructor dio carpetazo a la pieza al no apreciar indicios de que hubiera un encargo al comisario jubilado

El que fuera dueño de la agencia de detectives Método 3 Francisco Marco ha pedido al juez de la Audiencia Nacional (AN) que investiga los negocios privados de José Manuel Villarejo que aclare qué hechos ha investigado en la pieza separada relativa a las entradas y registros efectuados en 2013 en la empresa y las detenciones posteriores para decidir si recurre el archivo acordado por el propio magistrado el pasado mes de octubre.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Marco se dirige al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, a fin de que explique si en esta pieza separada número 27 de 'Tándem' "se ha investigado solamente acerca del posible delito de revelación de secretos" o si "también se ha incluido la investigación sobre los posibles delitos de detención ilegal y denuncia falsa" presuntamente cometidos por el comisario jubilado José Manuel Villarejo Pérez entre otros.

El magistrado decidió archivar la pieza el pasado 17 de octubre al no haber "sido posible concretar los indicios de criminalidad que dieron lugar a su apertura". En la misma, el instructor trataba de determinar si detrás de las entradas y registros efectuados en 2013 en Método 3 y la detención del que fuera su dueño, Francisco Marco, había un encargo al grupo empresarial del comisario, CENYT, para conseguir la información guardada en la agencia de detectives.

García Castellón puso de relieve que no se había "constatado la existencia de ningún encargo, presupuesto, servicio o proyecto de ejecución al respecto, lo que diferencia esta pieza de las restantes", en las que "se analiza un mismo patrón de contratación por el Grupo CENYT", que consistiría en encargos de clientes privados a Villarejo que él llevaría a cabo con su red societaria pero valiéndose de los medios policiales a su alcance.

Marco recuerda que al incoar las presentes actuaciones el pasado 14 de julio de 2020 "se indicaba la necesidad de aperturar una nueva pieza para investigar 'una pluralidad de hechos que tendrían su origen en las desavenencias del denunciante con Antonio Giménez Raso, quien se serviría de los servicios de José Manuel Villarejo para interferir en la actividad de su empresa y que determinarán una serie de chantajes y extorsiones mediante el empleo de los servicios de CENYT'".

El dueño de la agencia de detectives pide que se aclare qué se ha instruido hasta la fecha "a fin de determinar" si recurre el auto de sobreseimiento y archivo o para decidir si acude "al tribunal competente para que puedan investigarse los delitos de detención ilegal y denuncia falsa supuestamente cometidos por el José Manuel Villarejo Pérez".

Además de insistir en que no se habían encontrado indicios de criminalidad, el propio juez explicó en el citado auto de archivo que los hechos hasta ahora investigados en esta pieza 27 se solapaban con otras dos investigaciones judiciales. Por un lado, la efectuada por los juzgados de Barcelona sobre la grabación de la citada conversación que tuvo lugar en julio de 2020 en el restaurante barcelonés de La Camarga entre Alicia Sánchez-Camacho, la entonces líder del PP catalán, y Victoria Álvarez, ex pareja del hijo mayor del ex president Jordi Pujol.

El juez también recordaba que, aunque esta investigación partió de una denuncia presentada por Marco, donde apuntaba que los registros en las sedes de Método 3 en Madrid y Barcelona y su posterior detención fueron fruto de las presuntas maniobras de Villarejo para apoderarse de la información sensible que manejaba la agencia de detectives, lo que podrían ser delitos de descubrimiento y revelación de secretos de empresa, son ilícitos coincidentes con los ventilados en la pieza 3.

La pieza número 3 es 'Land', una de las tres que se han juzgado en el último año en la Audiencia Nacional y que ahora están pendientes de sentencia. Durante la vista oral, se puso el foco en un informe sobre el patrimonio del fallecido empresario Luis García Cereceda que Método 3 elaboró para la viuda de éste, Silvia Gómez Cuétara, en el marco de una pugna familiar por la herencia, y que acabó en manos de Villarejo.

El cierre de la pieza llegó después de que García Castellón tomase declaración a un ex detective de Método 3: Julián Peribáñez. De su declaración como perjudicado, indicó el instructor, no se desprendían "elementos indiciarios suficientes como para corroborar la existencia de los hechos que se investigan en la presente pieza (27) ni para descartar la duplicidad o solapamiento procesal" con la número 3.

En esa comparecencia judicial, Peribáñez contó que colaboró con la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional --la encargada de dichos registros y detenciones-- a petición de la misma pero negó cualquier relación con Villarejo. En este sentido, aseguró que nunca coincidió con el comisario, según fuentes presentes en esa declaración.