Dulce reaparece al lado de Isa Pantoja en un día muy especial y aprovecha para cargar contra Isabel Pantoja

MADRID, 7 (CHANCE)

Día marcado en rojo en el calendario para el clan Pantoja. Y es que este 7 de marzo Alberto Isla, hijo de Isa Pantoja, cumple 9 años, y como no podía ser de otra manera y después de una temporada alejada del foco mediático, Dulce ha reaparecido para estar al lado de 'su niña' en el cumpleaños del pequeño, al que no está previsto que acuda su famosa abuela, Isabel Pantoja.

Confirmando que ha vuelto al lado de Isa para echarle una mano con su hijo ahora que Asraf Beno está en 'Supervivientes', la polémica niñera no ha dejado pasar la ocasión de 'cargar' contra la tonadillera, insinuando que no ha felicitado a su nieto en un día que Albertito tenía muchas ganas de que llegara: "No sé, eso ya cada cual* cada quien sabe lo que tiene que hacer".

Tras las declaraciones de un periodista argentino asegurando que Isabel Pantoja se comportó como una diva durante su reciente gira por Norteamérica y tuvo problemas en varios de los hoteles en los que se alojó porque le hicieron pagar el desayuno y porque le llamaron la atención por fumar en el balcón de su suite -algo que el productor del espectáculo, Eduardo Güervós, ya ha desmentido rotundamente- Dulce tacha los presuntos caprichos de la artista como una "chominá" y, con una sonrisa irónico, no ha dudado en mandar un mensaje a la madre de Kiko Rivera: "Los artistas las tablas".