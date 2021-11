Dulce reaparece tras su polémica exclusiva, desvela cómo está su relación con Isa y manda un mensaje a Isabel Pantoja

MADRID, 30 (CHANCE)

Dispuesta a todo para defender a Isa Pantoja de los últimos ataques públicos de Kiko Rivera, Dulce Delapiedra rompía su silencio con una polémica exclusiva en la revista Lecturas en la que, más sincera que nunca, desvelaba las vejaciones que "su niña" habría sufrido en Cantora durante las ausencias de Isabel Pantoja. Asegurando que el Dj nunca había querido a su hermana, la niñera no dudaba en revelar diferentes episodios de lo más humillantes que la joven habría padecido en su casa, como no dejarla salir de su habitación durante su embarazo, darle comida caducada o negarle un coche para ir a urgencias en plena noche por una amenaza de aborto.

Unas durísimas declaraciones que han enfadado a la tonadillera - que está "harta" de que su ex mano derecha saque partido económico de la familia Pantoja - y que han dolido muchísimo a Isa, que nunca hubiese querido que su niñera hubiese hecho públicos ciertas vivencias que ella nunca ha contado ni le gusta recordar.

Ahora, una Dulce tranquila y satisfecha con su desgarradora entrevista desvelando las vejaciones sufridas por Chabelita en Cantora reaparece y nos cuenta cómo está su relación con "su niña", mandando de paso un mensaje a Isabel Pantoja para que se "deje de tonterías" y se reúna de una vez por todas con sus hijos.

- CHANCE: Hola, Dulce, buenos días. Menudo revuelo con lo que dijiste, estos días ha ido de exclusiva en exclusiva. Una exclusiva tú, otra Kiko Rivera.

- DULCE: Una exclusiva mi primo y mi prima.

- CH: La tuya nos sorprendió mucho sobre las declaraciones de como se trataba a Isa, que ya lo habías contado en algunas ocasiones, que decías que es una familiar de segunda dentro de su familia.

- DULCE: No es que yo lo haya dicho en otras ocasiones. Se ha dicho de siempre, yo no he dicho nada nuevo porque son temas muy dolorosos que yo no quiero tocar y me cuesta verbalizar inclusive, ¿vale? Me cuesta la vida y yo no he dicho que nada que no se sepa, se dijo en su día, pero me duelen, valgan la redundancia, muchísimo. Isabel me duele y me dolerá toda la vida, y no puedo con tantas injusticias.

- CH: Además, se demuestra que tú le tienes un amor de verdad porque nunca te has interpuesto entre el cariño de ella y su madre. Al contrario, le animas a que tenga una buena relación.

- DULCE: Jamás, al contrario. Toda la vida incluso habiendo acabado fatal con ella y se diga que ella me echó. Ella jamás me ha echado, al contrario, me fui yo y que quede claro. Me fui yo y luego me llamó cuando se quedó embarazada, ¿vale? Y cuando se quedó embarazada estaba yo ahí hasta que tuvo a su hijo, que tampoco digan que se fue cuando cumplió 18 años. Eso no fue así, ella quedó ahí cuando tenía 18 años. Ella salió a dar una vuelta con su pareja, con el padre de su hijo que tenía todo el derecho del mundo, y un fin de semana. Que se acuerden muy bien de todo que a día de hoy lo manipulan y ella quería irse a pasar un fin de semana al Rocío con el padre de su hijo y después de ver toda la revolución que había de prensa ella reaccionó, que tenía todo el derecho de irse a donde quisiera, reaccionó y se metió en casa del padre de su hijo. Estuvieron todo el fin de semana ahí y luego volvió a Cantora. Que nadie diga que cogió las maletas y se fue, que nadie lo diga más. Ella estuvo allí todo el embarazo, yo estuve con ella mientras que su madre se fue a México que de ahí precisamente es ese episodio que me cuesta verbalizar y me cuesta la vida, y que no queda ahí.

- CH: ¿Te refieres al de Kiko?

- DULCE: No quiero nombrarlo ahora mismo, pero ella estuvo allí todo el embarazo y con su niño chiquitito. Ella no cogió la puerta y se fue, ella quería hacer vida, quería estudiar, quería sacarse su carnet de conducir. Que lo recuerden todo muy bien, que no sigan diciendo que cogió la puerta a los 18 años y tenía todo el derecho de irse porque no se pueden retener a los niños. El niño como los arbolitos, desde chicos, lo que no se puede retener es a los niños y no darle a su debido tiempo las cosas porque luego a los 18 años te salen como potros desbocados como así ha sido, pero no salió como un potro desbocado. Que no digan más que ha sido rebelde porque hasta ella misma se autoculpa de que ha sido rebelde cuando ella no ha sido rebelde. Ella ha reaccionado con veinte años y ha salido y entrado como todos los chicos de su edad. Rebelde nada, no ha sido nada rebelde, nada.

- CH: Sabemos que para defenderse se defiende ella divinamente. Te queremos preguntar también por unas declaraciones que ha dado Kiko donde dice que te tiene cariño.

- DULCE: Sí, yo también a él y me da mucha pena que a día de hoy porque yo había empatizado tanto con él porque lo he criado y me duele, pero que a día de hoy la siga utilizando no. No se trata de decir públicamente yo la quiero nos trajo la alegría a la casa, es mi hermana por eso la quiera. No es un objeto, hay que demostrarlo. Protégela, eres mayor, y a día de hoy no puedes seguir machacándola, no puedes, porque no ha hecho nada. No ha hecho nada, no puedes darte golpes diciendo que porque le hizo ese discurso a la prima. Simplemente le dio unas palabras bonitas y ya está. Ella con la vergüenza ni hubiese hablado, no le puedes echar en cara todo porque no hace nada, no la machaques más.

- CH: Kiko siempre ha dicho que su ojito derecho había sido Isa desde que llegó a casa, pero nos sorprendió que reconoció que era Cayetano.

- DULCE: Normal, normal, a él le hubiese gustado criarse con ellos desde chico, pero son las circunstancias de la vida y si hubiese vivido su padre pues serían familia numerosa y estarían unidos que eso si me hubiese gustado a mí porque sería otra persona.

- CH: ¿Tienes algún reproche por parte de Isa después de la exclusiva o todo bien?

- DULCE: No, no. Ella está espectacular y maravillosa porque ella reclama amor, el amor de su madre, quiere estar bien con todos y ella no habla mal de nadie. ¿Qué es eso de que se contestan en los platós y demás? Para nada, ella no habla mal de nadie, ahora se está defendiendo que ya es hora y muy bien que hace para que se quite esa coraza y ese dolor tan grande que tiene en su corazón. No se le puede seguir haciendo daño y la culpa siempre es para ella. ¿Qué ha hecho ella mal para que se le haga de menos? Que se le ignore porque tiene problemas con su familia, ¿tiene también la culpa ella? Siempre se le acusa que está mal y no, hay que estar para lo bueno y para lo malo. Una madre tiene que estar siempre para lo bueno y para lo malo. No se justifica diciendo que yo estoy mal, también está mal tu hija, tu hijo. ¡Sentaos ya de una vez todos! No afrontáis todo, ¿por qué no os sentáis y lo habláis? Ahora mismo están todo ellos que han llegado a la conclusión de que no hablan porque lo han normalizado, pero han llegado a la conclusión de que no lo hacen, pero no lo remedian. Familia solo hay una y tanto orgullo y tantos celos, tanta tontería hay que guardárselo en el bolsillo.