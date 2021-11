Dulceida asegura que no ha habido terceras personas en su ruptura con Alba Paul

MADRID, 24 (CHANCE)

El pasado mes de julio Dulceida y Alba Paul ponían fin a su relación de manera inesperada después de 10 años de amor en los que se convirtieron en una de las parejas más seguidas de las redes sociales. A pesar de que en un principio se creía que las influencers podrían darse una segunda oportunidad, cuatro meses después de su ruptura ambas continúan sus caminos por separado y, a pesar del cariño que se tienen, la reconciliación parece ahora más lejana que nunca.

Dulceida ha asistido a los Premios Dial celebrados en Tenerife y con la sinceridad que la caracteriza nos ha contado cómo se encuentra en esta nueva etapa de su vida y cómo es ahora su relación con Alba. Cansada de los rumores, además, la 'reina' de Instagram ha explicado una vez más que no hubo terceras personas en su sorprendente ruptura y ha confesado que necesitó ayuda profesional para volver a ser ella tras su separación.

- CHANCE: ¿Qué es lo más duro de ser una de las influencer más queridas?

- DULCEIDA: En momentos difíciles tener que dar demasiadas explicaciones.

- CH: Ha habido días que te ha costado levantarte de la cama.

- DULCEIDA: Sí, claro. Me ha pasado pero la verdad es que la única vez que me ha pasado ha sido en este tiempo por la ruptura, normalmente no. También creo que al final está en ti, yo soy muy exigente, no lo tienes que hacer todo, es nuestra vida. Este tiempo lo he tenido que hacer por obligación.

- CH: Como estás ahora.

- DULCEIDA: Estoy tranquila, he trabajado mucho para estarlo así.

- CH: Has necesitado ayuda.

- DULCEIDA: Si, claro. Ya quería ir de antes pero es lo típico que vas dejando y hasta que no estás mal no acudes. Estoy muy feliz y bien conmigo misma ahora mismo, sigo teniendo que buscar la estabilidad, a veces estoy inestable. Antes era una montaña rusa y ahora tengo mis momentos. Me definiría tranquila.

- CH: Qué te han aconsejado los especialistas.

- DULCEIDA: Nada, tú vas allí, les cuentas todo y ellos te dicen. Te desahogas con una amiga pero que es una profesional y la verdad es que estoy muy bien.

- CH: Hay buena relación con Alba.

- DULCEIDA: Si, al final es mi familia, es una de las personas a las que más quiero, ahora no somos amigas.

- CH: No hay comunicación.

- DULCEIDA: Nos hemos dado espacio, pero sí que hay comunicación, nunca hemos dejado de tenerla.

- CH: Algún motivo en concreto o un desgaste.

- DULCEIDA: No, simplemente es lo que decimos las dos, el amor no se ha ido pero habían muchas cosas que no funcionaban y a lo mejor eso nos hizo decidir seguir por caminos separados pero queriéndonos y respetándonos mucho. Ahora las dos estamos tranquilas.

- CH: Terceras personas no.

- DULCEIDA: No, eso no. En verano yo me iba a cenar a un restaurante y era con el camarero, me iba a otro sitio y un rumor* todo el rato yo. En Milán se me relacionó con una morena misteriosa, no sé si lo dicen por Madame de Rosa o porque no fuimos a ninguna fiesta. Yo hice algunos histories con la coña. Con todo el mundo.

- CH: Crees en las segundas oportunidades o es pronto para hablar de ello.

- DULCEIDA: Yo creo en las segundas oportunidades, pero ahora lo de Alba no lo sé. Ahora estamos las dos tranquilas, con nuestro espacio y ya está. En general, en amistad y en todo sí que creo en las segundas oportunidades.

- CH: Te incomodaría que ella rehiciese su vida.

- DULCEIDA: Ahora no lo sé. Ahora a lo mejor sería raro, pero yo quiero que ella sea feliz igual que ella quiere que yo sea feliz.

- CH: Otra pareja, tu amigo Pelayo y Andy.

- DULCEIDA: Sí, he visto también, no he hablado con ninguno de los dos, pero lo mismo, al final yo conocía su relación, era una pareja súper sana, que se querían mucho y si han decidido seguir separados* al final cuando tienes un amor tan grande eso nunca desaparece, siempre está ahí. Aunque sigas tu camino por separado el amor es lo más bonito.

- CH: Crees que pueden volver ellos.

- DULCEIDA: No lo sé, no he hablado con ellos ni nada, no lo sé.

- CH: La maternidad te la planteas.

- DULCEIDA: Yo llevo mucho tiempo queriendo ser madre pero ahora no me quiero agobiar con eso, que no sea algo que me agobie ahora, no me toca.