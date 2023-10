Dulceida deja claro que quiere ser madre, pero asegura estar cansada de que se le pregunte por eso

MADRID, 12 (CHANCE)

Como cada año, 'Glow Filter' celebraba la semana pasada su éxito con un espectacular evento que se llenaba de rostros conocidos para acompañar a Marta Lozano y Lorenzo Remohi en esta gran celebración... Además, celebraban la buena nueva de la pareja, que está esperando a su primer hijo en común.

En dicho evento hablábamos con Dulceida y nos aseguraba que tiene "muchas ganas" de ser mamá: "Yo ya os lo digo siempre, yo tengo muchas ganas y cuando pase, pasará". Además, la influencer confesaba que le gustaría tener más de un hijo: "No, familia numerosa no. Yo quiero dos y ya está que luego nunca se sabe".

Esta semana, como no podía ser de otra manera, Dulceida acudía a los Forbes Best Content Creators 2023 y nos volvía a hablar de su deseo de convertirse en madre y se mostraba algo molesta al tratar el tema: "El otro día me hicieron esa pregunta y luego vi que dijeron por qué le hacen esa pregunta en realidad me la hacéis siempre, yo sé que la haces con mucho respeto, pero es verdad que yo ya he dicho muchas veces que quiero, pueden pasar muchas cosas, que no es el caso, malas, pero imagínate que no estuviera pudiendo".

A pesar de eso, dejaba claro que sí tiene ganas de formar una familia: "Yo también las tengo. Pero sí que es verdad que cuando se hace esa pregunta yo digo por mí sería ya pero no son las cosas así de fáciles. Es un poco".

En cuanto a su trabajo y lo que ha supuesto para ella, Dulceida nos comentaba que lleva en esto muchos años al "100%, quién no lo quiera ver que no lo vea, al principio en 2014 o así cuando me lo preguntaban sí que me daba rabia, aparte damos trabajo a muchísimas personas, es increíble, yo siempre soy una persona muy positiva que se alegra de los éxitos de todo el mundo, la gente debería hacer eso y serían más felices".