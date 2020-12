Dulceida, dispuesta a quedarse embarazada en 2021

MADRID, 6 (CHANCE)

Dulceida deja claro que tiene intención de ser mamá en el 2021: "Es algo que nos llevamos planteando mucho tiempo, es en el momento en el que las dos estemos preparadas profesionalmente. Personalmente estamos preparadas pero es un cambio de vida muy grande, yo tengo muchas ganas, tengo mucha mamitis pero quiero hacerlo en el momento perfecto". A pesar de todo, la joven tiene miedo: "Yo lo espero porque tengo ganas pero no hagáis un titular porque a lo mejor no. Hace dos años ya había un titular de 'quiero ser madre', yo quiero ser madre pero pueden pasar muchas cosas. Igual si nos ponemos alguna no puede o pasa algo".

Sobre el momento que estamos viviendo, asegura que hay que ser responsables en esta situación: "Yo he tenido muchas discusiones con gente que conozco por este tema, yo no lo he pasado todavía, si algún día lo tuviera, que espero que no, lo contaré. Es el mensaje que siempre digo, todo el mundo conoce a gente que lo ha pasado mal, cómo puedes decir que no pasa nada. A mí me encantaría irme a una fiesta y me lo han propuesto muchas veces pero no lo voy a hacer jamás. Conozco a jóvenes que lo han pasado muy mal, por mí, por mis padres, por mis abuelos".

A pesar de este duro momento, la influencer reconoce que no se puede quejar a nivel profesional: "De trabajo, en los meses de confinamiento sí que hubo un bajón, se cancelaron los viajes, eventos, sacaba mi colección con primark y eso se ha cancelado, las cosas más grandes, pero es verdad que yo, no sé los demás, no me puedo quejar ahora mismo, hay mucho trabajo pero a lo mejor el año que viene no. Esto es así. Hay que trabajar y hacer lo que se pueda".