Dulceida empatiza con India Martínez tras su repiro

MADRID, 12 (CHANCE)

Viviendo uno de sus mejores momentos personales, Dulceida acapara las cámaras cuando posa en un photocall o acude a algún evento como invitada. Siendo una de las pioneras de este país, la influencer ahora goza de una estabilidad emocional que le ha tambaleado en algunos momentos.

Hace unos días, Europa Press hablaba con Dulceida y nos confesaba ser seguidora de Tamara Falcó porque "la veo mucho en 'El Hormiguero'" a pesar de que "no la conozco, pero me cae genial".

Eso sí, si la preguntamos por la hija de Isabel Preysler como creadora de contenido, Dulceida se pierde un poco: "Tampoco sé qué contenido hace, luego me fijaré. Hay veces que la gente te sigue, luego no pero no por nada especial, creo yo cuando es mi caso que hay gente que va y viene. Ella es Tamara Falcó, nadie le va a quitar eso".

Sobre el momento personal que está viviendo, la influencer nos comentaba que "estoy muy contenta, soy una mujer muy impaciente, eso es malo. Ahora mismo estoy impaciente por todo lo que se viene", ya que tiene muchos proyectos encima de la mesa: "Soy impaciente, todo tiene su tiempo, poco a poco y ya está".

Sobre la segunda oportunidad que se ha dado con Alba, Dulceida nos ha desvelado que "sí, siempre son buenas. Nos están tomando como ejemplo y no hay millones de personas que se dan segundas oportunidades, terceras, a veces funcionan y a veces no".

Por último, le preguntábamos por el respiro que ha tomado India Martínez tras pasarle factura tanto trabajo y ella sabe muy bien lo que se siente: "Yo lo tuve que hacer hace unos años, estaba en un mal momento decidí pararlo. Antes yo me exigía demasiado, no podía estar ni tres horas sin publicar, era una exigencia a mí misma sin sentido, ahorra a veces comparto mucho y otras veces nada. Es algo que hago porque me gusta, disfruto, pero con mis límites".