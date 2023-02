Dulceida se entera por la prensa de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

MADRID, 12 (CHANCE)

Dulceida triunfó con su aparición en la alfombra azul de los Premios Goya 2023 por su impresionante estilismo. Arriesgando por un look de lo más sofisticado, la influencer posaba ante las cámaras con un vestido al más puro estilo 'Caperucita' y conquistaba a los allí presentes. Sin duda, lo más comentado de su aparición fue el corte de melena: un long bb por encima del hombro que le sienta fenomenal, aportando longitud a su diseño.

Le preguntábamos a la influencer por su situación sentimental, ya que se ha rumoreado mucho estas últimas semanas de que podría tener de nuevo el corazón ocupado, pero nos lo desmentía: "Me encanta porque estáis deseando, pero no, de momento estoy sola y muy feliz, muy bien".

Dentro de poco podremos ver en la pequeña pantalla el programa que grabó con Jesús Calleja, 'Planeta Calleja' y nos ha explicado que "hablamos de tantas cosas que te juro que te digo que no me acuerdo". Eso sí, la actriz nos asegura que va a ser muy especial porque el otro día habló con el presentador y le dijo "'vas a flipar con nuestro programa, tía, ha quedado súper bien'".

También le preguntábamos por la noticia de la boda entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva y la elección de ésta por la firma española 'Sophie et Voil' y, lo cierto, es que nos dejaba de lo más sorprendidos con su respuesta: "No me entero de nada, ¿Qué se va a casar?". "Yo estoy muy perdida, soy cero cotilla" nos aseguraba, pero explicaba que "por su estilo irá muy guapa y clásica. Yo me imagino un corte recto".

Dulceida, amiga de Jedet, nos confirmaba que ha hablado con ella y que "está todo en manos de la justicia y no podemos decir nada". Tal y como nos ha contado, la actriz pasó "unos días duros, pero está bien". Sin más, la influencer dejaba claro que "ahora que la justicia haga su papel".