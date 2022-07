Dulceida habla tras la confesión de Alba Paul sobre ser madres: "Teníamos pensado como lo haríamos, pero no pudo ser"

MADRID, 6 (CHANCE)

Hace apenas unos días escuchábamos las últimas declaraciones de Alba Paul, en las que la influencer comentaba los planes de ser madre que tenía junto a Dulceida antes de que terminara su relación. Iban a utilizar el método ROPA y sería Aida Domenech la que se quedaría embarazada, ya que Alba aseguraba "no tener ese instinto maternal".

Ahora, hemos podido saber la opinión de Aida, ya que nos ha hablado de estos planes de ser mamá que compartía junto a su expareja: "Siempre decíamos que lo teníamos pensado, habíamos pensado como lo haríamos, pero bueno, no pudo ser".

Aunque finalmente rompieron, Dulceida tiene claro que sigue queriendo ser madre aunque sea con otra persona: "Yo en un futuro me veo siendo madre, aunque no sé con quién ni nada".

A pesar de que Alba y Aida terminaron su relación de siete años el verano pasado, ambas mantienen una buena relación de amistad y siguen compartiendo momentos juntas. Dulceida asegura que el secreto para llevarse bien con una expareja es mantener la distancia: "Cuando dos personas se quieren tantísimo lo mejor que se puede hacer es llevarse bien y tener un poquito de distancia".

Por otra parte, Aida nos confiesa sus planes para agosto en los que no va a parar de viajar: "La primera semana de agosto tengo el Arenal Sound. Luego me voy con mi familia en barquito y las últimas dos semanas de agosto están sin planear. No sé si irme lejos, seguir por las islas, ya veré".

De momento, la influencer disfruta al máximo de verano y por el momento no piensa en un nuevo amor: "Hay muchos besos, soy muy cariñosa con mis amigos, pero no pienso en eso. Estoy tranquila, feliz y solita". ¡No te pierdas sus respuestas y sale al play!