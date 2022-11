Dulceida nos confiesa cómo está siendo el rodaje de su primera película

MADRID, 16 (CHANCE)

Tras la emisión de 'Dulceida al desnudo', nos hemos vuelto a encontrar con la influencer para hablar esta vez de un proyecto que le hace mucha ilusión. Uno de los sueños que tenía desde adolescente es trabajar en el mundo de la interpretación y aunque ha estado durante todos estos años delante de las cámaras con otro objetivo, ahora sabemos que está volcada en el rodaje de la película 'La reina del convento'.

"Estoy muy contenta y con muchas ganas" nos confiesa Dulceida cuando le preguntamos por el rodaje de esta nueva película y nos asegura que lo está disfrutando al máximo: "siento que estoy en una escuela, aprendo muchísimo de ellas, me encanta mirarlas y ver lo maravillosas que son. Estoy trabajando muchísimo el personaje con la directora".

Y es que Aida lo tiene claro: "¿un papel en una película? al final es mi sueño", pero lo cierto es que después de proponerle el papel, "luego me dijeron que era una comedia y el miedo se apoderó de mí" ya que "hacer comedia es lo más difícil, pero cuando vi cómo es mi personaje, me apeteció muchísimo porque no es una personaje con el que tenga que hacer reír, yo aporto otra cosa en la película".

En cuanto a su documental, Dulceida nos desvela que "cuando salió estuve el fin de semana llorando en mi casa, abrumada, sobrepasada por algo muy bueno y muy bonito" y es que durante todos estos días "no he dejado de recibir mensajes increíbles, de todas las edades, todos muy sentidos y con mucha historia detrás".

Aida se ha abierto en canal y ha mostrado la normalidad de ir a terapia para tratarse: "Al final yo me quería abrir de verdad, en el momento en el que estaba era muy importante sacar terapia para que la gente vea que no pasa nada"... pero sin duda, uno de los temas claves de la serie ha sido el deseo de la protagonista en ser madre: "de eso me han escrito muchas personas" aunque nos ha asegurado que "intento no pensar mucho en el futuro porque me ha tenido aturdida este tiempo", pero nos ha confirmado que tarde o temprano "madre seré".

Tras la polémica generada por Kiko Jiménez, al hacer publicidad, a través de su perfil de Instagram, de una página de adultos, Dulceida nos confirma que su agencia no ha tomado todavía ninguna decisión: "eso lo estamos viendo internamente, yo personalmente conozco poquito a Kiko, no me parece nada bien lo que ha hecho, lo demás lo estamos valorando".