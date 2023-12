Se duplica el número de CEOs del FTSE100 que está en redes sociales en los últimos dos años, según FTI

Más del 55% de ellos publica activamente en redes profesionales como LinkedIn

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El número de consejeros delegados de empresas cotizadas del FTSE100 (los 100 principales valores cotizados de la Bolsa de Londres) que participan en redes sociales se ha duplicado en los últimos dos años, según los datos publicados en la tercera edición del informe 'Leading from the Front. Beyond the CEO: The power of leadership voices on social media', elaborado por FTI Consulting.

El estudio destaca además, que más del 55% de ellos publica ya activamente en redes profesionales como LinkedIn. Asimismo, refleja que los altos directivos de las empresas, desde los directores financieros hasta los directores de marketing y de operaciones, utilizan cada vez más las redes sociales.

Por otro lado, el informe destaca que, lejos de la idea de que un director general muy activo "desplaza" al resto de su equipo directivo, tener al menos cuatro líderes del comité ejecutivo presentes de forma activa en redes sociales aumenta el impacto global de todo el equipo.

En concreto, el 87% de los miembros del comité ejecutivo de empresas del FTSE 100 tiene presencia en LinkedIn y, de ese porcentaje, más de la mitad (54%) publica activamente. Además, destaca cómo las compañías con cuatro o más líderes activos generan 5 veces más 'engagement' (interacción) por publicación que empresas con entre uno y tres líderes activos.

La confianza y el valor de marca también sobresalen, indica el estudio, ya que el 92% de los encuestados afirma que es más probable que confíen en una empresa cuyos altos ejecutivos utilizan las redes sociales; y el 85% de los directivos señalan que sus relaciones con los grupos de interés han mejorado gracias a su participación en las redes sociales.

A MAYOR INTERACCIÓN, MAYOR IMPACTO

El estudio de FTI Consulting ha analizado por primera vez en la edición de este año indicadores como la presencia o el alcance en LinkedIn de miembros de los comités ejecutivos de empresas delFTSE 100.

El informe indica que se categorizaron a casi 1.000 líderes, calculando para cada uno de ellos un 'FTI Digital Score' personalizado. Esta puntuación destaca qué líderes están teniendo un mayor impacto en LinkedIn y a través de la combinación de los indicadores también se ha podido evaluar qué organizaciones están generando colectivamente el mayor impacto.

Entre los consejeros delegados más activos en LinkedIn, destaca el ex consejero delegado de BP, Bernard Looney. Su inesperada dimisión el pasado mes de septiembre pone de manifiesto la importancia demejorar los perfiles de todo el equipo directivo y sus posibles sucesores, tal y como se recoge en las conclusiones del informe.

Además, más del 85% de los consejeros delegados del FTSE 100 que han estado activos durante al menos los dos últimos años tienen una media de más de 30.000 seguidores y los sectores que priorizan elliderazgo social impulsan un mayor impacto y compromiso con su entorno.

Destaca que el 78% de los líderes de empresas del sector energético publican activamente en LinkedIn, la cifra más alta por sectores.Los datos reflejan cómo las empresas con mayor impacto planifican el éxito con estrategias definidas y recursos dedicados a líderes individuales.

De hecho, el 67% de los altos directivos desean contar con el apoyo de expertos en redes sociales para impulsar su impacto digital, indica FTI. Al tener en cuenta el impacto que puede tener la participación en redes en comparación con otros canales, "no es de extrañar que las empresas prioricen cada vez más este ámbito de la comunicación", explica la consultora.

"Para que las empresas logren el mayor (y mejor) impacto posible en las redes sociales, necesitan mirar más allá del CEO. Deben involucrar también al resto de altos ejecutivos con posiciones clave dentro de la organización. El desarrollo de estrategias personalizadas y cohesionadas, en redes sociales para los miembros del equipo directivo es ahora un componente crítico de la estrategia de comunicación en las empresas", explica el director gerente senior de FTI Consulting, Juan Rivera.