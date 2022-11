El Duque de Alba, sorprendente reacción cuando le preguntamos por Patricia Donoso, la 'nueva' Cayetana de Alba

MADRID, 10 (CHANCE)

El nombre de Patricia Donoso comenzó a sonar con fuerza hace pocas semanas, cuando irrumpió en televisión desvelando un presunto affaire con José Ortega Cano. Su desparpajo, su descaro y su ingenio le hicieron ganarse un puesto en el plantel de colaboradores de 'Sálvame' y, dejando al torero atrás, la abogada se convertía en noticia después de que el programa descubriese que en 2019 se cambió el nombre en Colombia por el de 'Cayetana de Alba'.

Algo que la protagonista confirmaba entre sonrisas, asegurando que además de adoptar el nombre de la recordada Duquesa de Alba con el beneplácito de la mismísima Eugenia Martínez de Irujo, también habría adquirido el título nobiliario de duquesa por 1200 libras.

Una sorprendente afirmación a la que la hija de la verdadera Cayetana de Alba no tardaba en reaccionar, asegurando que no tenía ni idea de que Patricia ha adoptado el nombre de su madre en Colombia: "Yo que le voy a dar permiso. No, yo no sé, a mi me lo dijo y me sonó gracioso. Pero nada más, no tengo nada más que decir. Cada uno hace con su dinero lo que quiere".

Ahora es Carlos Fitz-James Stuart, el actual Duque de Alba, el que tras una cena con su gran amiga Alicia Koplowitz ha salido al paso de la existecia de una 'nueva' Cayetana de Alba, algo de lo que no tenía ni idea y que le ha dejado literalmente alucinado: "¿Qué? ¿Qué está usted hablando? ¿Quién?" ha reaccionado sorprendido, confesando que "no me he enterado de eso" ni sabe quien es Patricia Donoso.