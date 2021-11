Los Duques de Cambridge acuden al Royal Variety Performance

MADRID, 18 (CHANCE)

En mitad del revuelo formado por la preocupación que ha habido estos días por el estado de salud de la Reina Isabel II, los Duques de Cambridge se han dejado ver en el Royal Albert Hall de Londres con motivo de la celebración del Royal Variety Performance 2021. Evento que el año pasado no pudo celebrarse debido a la pandemia y que este año se ha llenado de arte, comedia y música.

Se trata de la cuarta vez que el Príncipe Guillermo y Katte Middleton presiden este espectáculo. Entre todas las estrellas que allí se encuentran reunidas, Ed Sheeran ha sido uno de los rostros conocidos que ha interpretado algunos temas de su trabajo discográfico, 'Equals', recién expuesto al mercado.

Como no podía ser de otra manera, Katte Middleton ha sido la estrella de la noche y no precisamente porque haya actuado delante de todos los allí presentes, sino porque su look ha sido un acierto total. Con él, ha impresionado a todos los que han acudido a esta cita.

Para esta ocasión, Katte a elegido un vestido largo de color esmeralda de lentejuelas que le favorecía, ya que le realzaba su figura estética. Una creación que pertenece a Jenny Packman, un modelo que ha reutilizado, ya que lo utilizó por primera vez en su visita a Pakistán en 2019.

Como complementos, la Duquesa de Cambridge ha optado por unos stilletos de ante y un mini bolso de mano de color verde. Su marido también ha rendido homenaje a la elegancia y se ha dejado ver con un elegante traje de chaqueta de terciopelo en color azul marino que ha combinado con una pajarita.