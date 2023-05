Dura derrota para el PSOE que pierde las municipales y cede territorios clave como C.Valenciana y Extremadura

Solo Page revalida in extremis su mayoría, aunque aún hay opciones de reeditar gobierno en Navarra

Los socialistas aspiran a gobernar Barcelona, donde han sido segundos, tras ceder ciudades como Sevilla, Valladolid o Toledo

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha sufrido este 28-M una dura derrota en las urnas, tras perder las elecciones municipales frente al PP y ceder buena parte de las comunidades autónomas en las que gobernaba, con la única excepción de Castilla-La Mancha, donde Emiliano García Page ha conseguido certificar la única mayoría absoluta socialista de la jornada.

A apenas seis meses de las elecciones generales, los socialistas han perdido el poderío que hasta ahora tenían sus barones, con las derrotas sufridas por Ximo Puig en la Comunidad Valenciana, Guillermo Fernández Vara en Extremadura, Javier Lambán en Aragón, Concha Andreu en La Rioja y Francina Armengol en Baleares.

En Ferraz, la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha reconocido que es "un mal resultado" y ha admitido que los socialistas tendrán que "esforzarse más" si quieren seguir en la Moncloa con Pedro Sánchez al frente del Gobierno a partir de diciembre.

Con todo, tras incidir en que la victoria del PP se debe a que "ha absorbido todo el voto de Ciudadanos", ha advertido de que en muchos de los casos las opciones de formar gobierno para los 'populares' en algunos ayuntamientos y comunidades "solo serán posibles con la suma del partido de la ultraderecha de Vox".

Los socialistas optaban a revalidar los gobiernos en nueve de las doce comunidades autónomas en juego pero tendrán que conformarse solo con la victoria confirmada de Page, quien ha mantenido la intriga hasta el final y ha llegado a perder la mayoría en algún momento durante el escrutinio, así como la de Adrián Barbón en Asturias, quien sin embargo necesita tanto los escaños de IU como de Podemos para poder seguir al frente del Principado.

CON OPCIONES EN NAVARRA

No obstante, el PSOE aún sigue teniendo opciones de gobernar en dos comunidades autónomas. En Navarra, pese a la victoria de Unión del Pueblo Navarro (UPN), la socialista María Chivite aún podría seguir al frente de la comunidad foral revalidando el gobierno de la pasada legislatura. "Queremos liderar un Gobierno progresista con nuestros actuales socios y es a ellos a los que nos vamos a circunscribir para seguir hablando y conformar un gobierno", ha confirmado.

De las comunidades autónomas que han cedido los socialistas, el PP solo han conseguido mayoría absoluta en La Rioja. En otras como Extremadura, Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares--, los 'populares' conseguirían sumar con pactos con Vox.

La Comunidad Valenciana había sido considerada antes de esta cita con las urnas como una pieza clave de cara a las generales de diciembre. Aquí, Ximo Puig ha perdido de forma contundente frente al 'popular' Carlos Mazón, quien podrá gobernar con el respaldo de Vox, ya que los socialistas no suman lo suficiente con Compromís.

En Extremadura, uno de los principales bastiones históricos socialistas, Guillermo Fernández Vara ha empatado con el PP a 28 escaños, pero tendrá que pasar el testigo a María Guardiola, la candidata 'popular', si recibe el respaldo de los 5 diputados obtenidos por Vox.

Por lo que se refiere a Aragón, Lambán solo ha obtenido 23 escaños, frente a los 28 del PP, que lograría la mayoría con los 7 obtenidos por los de Santiago Abascal. La situación es similar en Baleares, donde el PP y Vox consiguen sumar escaños suficientes para dejar fuera de la Presidencia a Armengol, pese a que esta solo ha cedido uno, debido a la caída experimentada por Podemos, su socio esta legislatura.

En Canarias, pese a que el PSOE ha sido el partido más votado, Angel Víctor Torres tiene complicado reeditar el llamado 'Pacto de las flores' con Nueva Canarias, Unidas Podemos y Agrupación Socialista Gomera (AGS) ya que no suman suficientes escaños. Aquí, Coalición Canaria (CCA), segunda fuerza más votada, podría pactar con PP.

El PSOE tampoco ha conseguido buen resultado en la Comunidad de Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso ha sido reelegida con más del 47% de los votos y mayoría absoluta. Su candidato, Juan Lobato, ha quedado tercero, aunque empatado a escaños con Más Madrid, mejorando el dato de hace cuatro años.

DERROTA EN LAS MUNICIPALES PESE AL BUEN RESULTADO EN CATALUÑA

En las municipales, los socialistas partían con el control de 22 de las capitales de provincia y buscaban revalidar la primera posición obtenida en 2019, cuando recabaron el 29,39% de los votos. Finalmente, con el 99,41% escrutado, han obtenido el 28,12% de los votos (algo más de 6,25 millones de votos) frente al 31,53% cosechado por el PP.

Pese a haber cedido solo unos 500.000 votos con respecto a 2019, los socialistas han perdido quince de las capitales de provincia que encabezaban, entre ellas Sevilla, Valladolid, Castellón o Palma, y no han conseguido alzarse con la victoria en Barcelona, donde Jaume Collboni ha quedado en segunda posición por detrás de Xavier Trias (Junts) pero por delante de la hasta ahora alcaldesa, Ada Colau (Compromís).

No obstante, los socialistas no tiran la toalla y aún aspiran a la alcaldía. "El PSC no renuncia a nada", ha recalcado Collboni. Además, cabe resaltar el hecho de que PSC ha sido la fuerza más votada en las municipales en Cataluña, algo que no ocurría desde hace 16 años, con el 23,72% de los votos, por delante de Compromís (18,35%), ERC (17,28%) y PP (8,22%).

Esto se traduce en que logra ser primera fuerza en Tarragona, Lérida y Gerona, ciudades en las que no gobernaba y en las que podría hacerse con el bastón de mando.

En Madrid, la exministra Reyes Maroto no ha conseguido desbancar a José Luis Martínez Almeida, que ha cosechado la mayoría absoluta para el PP, si bien ha logrado mejorar levemente el resultado de Pepu Hernández en 2019 aunque sigue dejando al PSOE como tercera fuerza en la capital.

En Andalucía, además de Sevilla, los socialistas solo consiguen mantener Jaen tras haber perdido también Huelva y Granada. También sufren una importante derrota en las capitales de la Comunidad Valenciana, pues ceden su feudo de Castellón y no logran sumar en la ciudad de Valencia, donde PP y Vox logran mayoría para gobernar.

Por lo que se refiere a Castilla y León, han perdido la alcaldía de Valladolid, Segovia y Burgos, capitales de provincia en las que son superados por la suma de los 'populares' y los de Santiago Abascal, pero aún tienen opciones de mantener León con Unión del Pueblo Leonés (UPL) y ganar Palencia con 'Vamos Palencia'.

En Galicia, podrán seguir gobernando en La Coruña y Lugo gracias a los pactos con el BNG, aunque el PP logra ser primera fuerza en ambas, mientras que el PSOE vuelve a ganar en Vigo, cuyo alcalde, Abel Caballero, ha cosechado el 60,87% de los votos y una nueva mayoría absoluta, aunque ha cedido casi siete puntos.

La derrota también es severa en Castilla La Mancha, donde hasta ahora controlaban cuatro de las cinco capitales y solo mantendrán Cuenca. El PSOE sigue siendo primera fuerza en Toledo y Guadalajara, pero no con la mayoría suficiente para gobernar, mientras que el PP les ha adelantado en Albacete.

A estas derrotas se suman las de Cáceres, Murcia, Palma, Logroño y otras ciudades importantes como Gijón, Jerez de la Frontera y Alcalá de Henares.