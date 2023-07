Duval (Sumar), sobre el 'cara a cara' entre Sánchez y Feijóo: "Como joven me parecía que olía demasiado a viejo"

Defiende un feminismo del "99%" con diálogo porque en el movimiento cabe "todo el mundo"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Feminismo, Igualdad y Derechos LGTBi, Elizabeth Duval, ha manifestado que el debate 'cara a cara' del pasado lunes entre los líderes de PSOE y PP, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, le pareció "vergonzoso" y que, como joven, tuvo la impresión que "olía demasiado a viejo".

En declaraciones a 'La Sexta', recogida por Europa Press, Duval ha opinado que el debate a dos entre Sánchez y Feijóo genero "mucho ruido" y "poca propuesta" que no "representa en absoluto" al país.

"A mí como joven que me parecía que olía demasiado a viejo y la sensación de forma general de que España merece algo mejor, de que España merece propuestas, programa y un proyecto de futuro que nosotros consideramos que encarnamos", ha enfatizado.

Luego, ha disertado que fue "vergonzoso" en materia de violencia de género como Feijóo se dedicó a "negar la mayor" y evitando responder sobre sus pactos de gobernabilidad con Vox, cuando ese día había fallecido una mujer y se vio como la presidenta del parlamento autonómico, de Vox, se apartó de una concentración con una pancarta contra la violencia de género, y al lado había otros compañeros de su grupo que hacían mofas.

"NI TUTELAR NI DIRIGIR: AL FEMINISMO SE LE RESPETA"

Respecto a su área de portavocía, Duval ha insistido en que Sumar defiende un "feminismo del 99%", como se visualizó ayer en un acto protagonizado por Yolanda Díaz, y que interpele, "abierto" al diálogo porque "cabe todo el mundo", que impacte en la esfera económica y que incorpore toda la "pluralidad" del movimiento.

"Yo ya he dicho que no tengo ninguna intención ni de tutelar, ni de dirigir, ni de intentar conducir el movimiento feminista. Me parece que el movimiento feminista, como movimiento político, es un movimiento autónomo al que hay que escuchar, al que hay que tenerle respeto", ha desgranado para indicar que hay que darle también apoyo institucional desde los partidos.

Por tanto, Duval ha argumentado que en torno al feminismo se ha visto rodeado de una "crispación" a nivel general, en redes sociales y en foros, donde ha faltado una "forma de pedagogía" y, por tanto, concluye que el planteamiento de Sumar apuesta por "saber escuchar", debatir y dialogar con un componente inclusivo.