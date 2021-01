EAE Business School estima que la deuda pública podría haber alcanzado el 122,2% del PIB y el déficit el 14%

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

EAE Business School estima que la deuda pública podría haber aumentado en torno a 161.340 millones de euros en 2020 como consecuencia de la crisis del Covid-19, hasta alrededor de 1,35 billones de euros, lo que equivaldría a una ratio del 122,2% del PIB, al tiempo que el déficit público habría cerrado en torno al 14% del PIB.

Así se desprende del informe 'CoronaDeuda Pública en la era Covid-19', elaborado y publicado por EAE Business School, en el que avisa de que el año 2020 ha sido un nuevo "punto de inflexión" por la pandemia y alerta del aumento de la ratio de deuda pública española.

A cierre del tercer trimestre de 2020, señala que el volumen acumulado era de 1.308.439 millones de euros, que representa el 118,4% del PIB estimado para dicho año y un aumento de 119.350 millones de euros en los primeros nueve meses, lo que equivale a un incremento de 442 millones de euros diarios de deuda pública y de 19 millones cada hora.

En comparación con el aumento experimentado en el año 2019, que fue de 15.509 millones de euros (42,5 millones cada día), el dato acumulado hasta la fecha, en 2020, multiplica por más de 10 el incremento.

Por ello, el autor del estudio y profesor de EAE Business School, Juan Carlos Higueras, avisa de que si continúa a este ritmo, podría acabar el año 2020 con un aumento en volumen de 161.340 millones de euros, situando el nivel de deuda pública acumulada en 1,35 billones de euros que equivalen al 122,2% del PIB, por encima de la previsión del 118,8% del PIB del Gobierno.

La variación interanual en el stock de deuda pública en el periodo 2008-2020 en el periodo de los tres primeros trimestres acumula un total de 852.924 millones de euros en ese periodo, por lo que, en promedio, el incremento de deuda pública ha sido aproximadamente de 72.600 millones cada año. "España sigue siendo una de las economías más endeudadas del mundo y la cuarta de la UE", avisa.

Por administraciones, observa que el Estado es la entidad más endeudada, alcanzando en el tercer trimestre de 2020 un saldo acumulado de 1.171.504 millones de euros, seguido por las CC.AA., con un total de 301.959 millones de euros; las administraciones de la Seguridad Social, con 74.855 millones de euros; y las corporaciones locales, con 23.861 millones.

Por comunidades, con datos hasta el segundo trimestre de 2020, señala como las más endeudadas a Cataluña, con 80.015 millones (35,9% del PIB), Comunidad Valenciana, con 49.977 millones (46% del PIB) y la Comunidad de Madrid, con 35.646 millones (15,8% del PIB).

PREVÉ DÉFICIT DEL 14% DEL PIB Y RECHAZA LA SUBIDA DE IMPUESTOS

En cuanto al déficit público, el informe apunta que tras dos años consecutivos con un nivel inferior al 3% del PIB, tal y como exige el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la zona euro, el año 2020 será "histórico", ya que las estimaciones de algunos expertos y organismos nacionales e internacionales, y que recoge el estudio de EAE, lo sitúan alrededor del 14% del PIB o su equivalente, unos 160.000 millones de euros en el nuevo escenario de rebrotes.

En este sentido, el profesor de EAE Business School, Juan Carlos Higueras, señala en su estudio que "la única forma posible que plantea el Gobierno para evitar un deterioro mayor en el déficit será mediante una fuerte subida generalizada de todos los impuestos".

Se incluiría en este supuesto, según el informe, una revisión del IVA para los productos que actualmente tributan al 10%, junto al IRPF, IVA, Sociedades, Sucesiones y Donaciones, Patrimonio, Transmisiones Patrimoniales, entre otros, así como nuevas tasas (bebidas con azúcar, tasa digital, tasa Tobin, tasas verdes, entre otros).

No obstante, el profesor considera que "no es la medida más adecuada en una economía que se desangra, donde lo que se debe buscar es la ampliación de las bases imponibles mediante estímulos fiscales y no el aumento del esfuerzo fiscal de quien se está ahogando".

Ante las previsiones del Gobierno de unos ingresos públicos que aumentarán un 13% respecto del ejercicio 2020, por un importe de 255.631 millones de euros a través de la recaudación, Higueras cree que "no parece realista a la vista del retraso en la recuperación debido a las nuevas oleadas de la pandemia".

"Es necesario dibujar la hoja de ruta hacia el crecimiento económico sostenible y la reducción de la deuda sin seguir aumentando la presión fiscal sobre los ciudadanos, que cada vez están más empobrecidos para mantener un Estado de Bienestar, que no podemos permitirnos, y que alguien terminará pagándolo", ha añadido.