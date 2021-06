La EASA y el ECDC recomiendan mantener mascarillas y distancia en los aviones a pesar de avance de vacunación

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA, por sus siglas en inglés) y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) han actualizado este jueves el protocolo de seguridad sanitaria para la aviación, que orienta y recomienda sobre las medidas a aplicar en el transporte aéreo y en el que mantiene el uso de mascarillas y la distancia de seguridad como medidas sanitarias.

Con estas recomendaciones, ambas entidades persiguen complementar las iniciativas de la Unión Europea, como los certificados digitales Covid de la UE. La nueva versión del documento tiene en cuenta la situación actualizada de la pandemia, como la circulación de variantes preocupantes y el avance de los programas de vacunación.

La nueva versión también hace hincapié en la necesidad de mantener las medidas como el uso de mascarillas médicas, las medidas de higiene y la distancia social.

No obstante, debido a las pruebas científicas actuales y a las recomendaciones del Consejo Europeo, el nuevo protocolo propone que las personas totalmente vacunadas o que se hayan recuperado de la enfermedad en los últimos 180 días no requieran de prueba ni cuarentena para viajar si no proceden de una zona de muy alto riesgo. Asimismo, se sigue considerando muy importante el uso de formularios de localización de pasajeros para facilitar el rastreo de los contactos.

Para evitar la creación de "cuellos de botella" en los aeropuertos, el protocolo recomienda que los requisitos sean comprobados una sola vez por viaje, en concreto en el aeropuerto de salida.

Estas recomendaciones no son vinculantes para los Estados miembros. No obstante, se espera que los países adopten las recomendaciones para garantizar la armonización y la recuperación segura del sector del transporte aéreo y el turismo.

La comisaria de Transportes, Adina Välean, ha confiado en que estas recomendaciones para controlar el paso de pasajeros inmunizados o con test negativo sirvan para evitar "aeropuertos masificados", de modo que "la norma sea" viajar en condiciones "seguras".

"La salud y seguridad de los pasajeros y tripulación siguen siendo nuestra prioridad. Las recomendaciones están plenamente en línea con las últimas pruebas científicas e información epidemiológica", ha remachado.