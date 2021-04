Echenique acusa a Ayuso de justificar el terrorismo al decir que Iglesias "nació del mal" en un clima de amenazas

"¿Dónde están las condenas? ¿Dónde están los demócratas?", ha clamado tras las declaraciones de la presidenta madrileña

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "justificar el terrorismo" tras decir, en pleno contexto de amenazas, que el candidato de su espacio político a las elecciones del 4 de mayo, Pablo Iglesias, "nació del mal para hacer el mal".

"El padre y la madre de Pablo Iglesias están amenazados de muerte con una bala de subfusil militar Cetme para cada uno. Esto es justificar el terrorismo. ¿Dónde están las condenas? ¿Dónde están los demócratas?", ha lanzado en Twitter para adjuntar una información con las declaraciones de Ayuso.

El propio Iglesias ha criticado esta tarde la "irresponsabilidad absoluta" que en el contexto actual de "amenazas y tensión" la también candidata popular a estos comicios.

"Si mi familia no estuviera amenazada de muerte me lo tomaría a risa, pero decir esto en un contexto de amenazas y tensión, esto es de una irresponsabilidad absoluta. Cuando la diferencia ideológica se lleva al ataque personal se abre la puerta al fascismo y la violencia", ha escrito también en Twitter.

En una visita esta mañana a Villarejo de Salvanés, la dirigente madrileña ha bromeado con "la campañita" que está dando Iglesias y ha trasladado que tiene ganas de que se acabe para que "se vaya" porque, a su parecer, no va a coger el acta de diputado en la Asamblea de Madrid.

Para la presidenta, Podemos intenta "entrar en campaña" porque están "en caída libre" moviendo "el espantajo de los odios" cuando "los únicos que odian son ellos". "En ese sentido no puedo ser equidistante. No he escuchado al resto de partidos hablar de la guillotina, de los escraches, de reventar cajeros, pegar a policías y a guardias civiles o reventarle también, por ejemplo, los escaparates de Madrid y Barcelona", ha lanzado. Ayuso considera que quien "habla siempre de la violencia, quien parte de la violencia, es Pablo Iglesias".