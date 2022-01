Echenique anuncia que superó el covid: "No ha sido grave, pero ha sido duro"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha anunciado este viernes que superó el coronavirus diez días después de dar positivo y ha reconocido que sufrirlo "ha sido duro" porque hace años que no se encontraba "tan mal".

"No ha sido grave, pero ha sido duro. Yo tengo buen sistema inmunitario y hace años que no me encontraba tan mal", ha dicho Echenique en un mensaje publicado en la red social Twitter, recogido por Europa Press.

En la publicación, el portavoz parlamentario ha señalado que ha superado la Covid-19 "después de casi dos semanas desde el inicio de los síntomas y tras dos días sin fiebre". "Cuidaos mucho y cuidad a los demás", ha zanjado.

El propio Echenique explicó el pasado 19 de enero en redes sociales que, pese a tener la pauta completa de la vacunación, tuvo hasta 39 grados de fiebre y un dolor "importante" en el pecho y todo el cuerpo. "Afortunadamente los síntomas ya han remitido y estoy bien. Seguramente la vacuna ha evitado que acabe en el hospital. Cuidaos mucho", apuntó.