Echenique no contempla una Ley de Vivienda sin regulación del precio del alquiler: "Eso no puede pasar"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha asegurado este jueves en el Congreso de los Diputados que no contempla que la nueva Ley de Vivienda no incluya la regulación del precio de los alquileres, tal y como contempla el acuerdo de Gobierno: "Eso no puede pasar porque está pactado y lo que está pactado se ha de cumplir", ha dicho.

En rueda de prensa tras recibir ante la Cámara Baja a colectivos por el derecho a la vivienda, Echenique ha recordado que el acuerdo entre el PSOE y su formación es que la Vicepresidencia de Derechos Sociales sea "coproponente" de esta nueva norma y que, además, esta regulación era una de las exigencias de los socios que invistieron a Pedro Sánchez presidente y sacaron adelante los Presupuestos de 2021.

Concretamente, además de Unidas Podemos, han firmado el compromiso para impulsar esta regulación, así como otras medidas para garantizar el acceso a la vivienda Esquerra Republicana, EH-Bildu, Más País-Equo, Compromís y Nueva Canarias, que apoyaron las cuentas. La CUP y el BNG también han respaldado las reivindicaciones.

Echenique ha dicho que, aunque cualquiera pueda opinar libremente que la vivienda es un bien de mercado, en referencia a las palabras del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, esa afirmación "es lo contrario a lo que pone la Constitución española y el acuerdo de Gobierno".

UN DEBATE QUE ACABARÁ "COMO TODOS": CON UN ACUERDO

Por ello, ha atribuido esas diferencias sobre la regulación de precios a "un debate más de los que ya se producen", algo que considera "sano" y que, anticipa, "va a acabar como todos": "Con un acuerdo, que no va a ser del gusto de ninguna de las dos partes, pero que servirá para mejorar el derecho a la vivienda en nuestro país".

"Vamos a seguir negociando porque es nuestra obligación y es el único desenlace que se merece la gente que tiene enormes problemas para acceder a una vivienda", ha manifestado Echenique, que ha comenzado su comparecencia recordando los artículos de la Constitución que recogen este derecho y también el dedicado a establecer la subordinación de toda riqueza al interés general.

Asimismo, ha señalado que en estos momentos el 40% de las familias dedican más del 40% de sus ingresos a la vivienda y el pago de suministros --"una de las tasas más altas de la OCDE", ha indicado--, que desde 2012 se han registrado más de un millón de desahucios y que menos del 20% de los menores de 30 años han podido emanciparse. No solo se trata de cumplir lo firmado, sino cumplir con la Constitución y las necesidades de la población", ha dicho.