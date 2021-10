Echenique dice que el acuerdo de alquileres concreta la redacción de la futura ley: "Esta vez va en serio"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha asegurado que el acuerdo con el PSOE para la regulación de los precios del alquiler alcanza la propia redacción legal de la futura Ley de Vivienda, como "garantía" de que "esta vez va en serio".

"No se trata de un documento político, sino de un texto legislativo. Ya hemos trabajado con el PSOE sobre el texto de la ley. Creo que aporta garantías de que esta vez va en serio", ha respondido en rueda de prensa en el Congreso, tras ser preguntado por su confianza en que, ahora sí, el acuerdo se llevará a cabo.

Y es que es la cuarta ocasión que los socios de coalición alcanzan un acuerdo para regular los precios del alquiler, tras los fallidos Presupuestos de 2019, el acuerdo de coalición para la investidura de Pedro Sánchez en 2020 y los actuales Presupuestos de 2021.

En ninguna de ellas se acabó impulsando esta regulación, por resistencias del PSOE, pese a que en la última ocasión fijaron hasta un plazo para aprobarla en Consejo de Ministros y llevarla al Congreso, arrastrando ya ocho meses de retraso.

ASUME QUE HABRÁ COMUNIDADES QUE "QUIERAN PROTEGER A FONDOS BUITRE"

Celebrando el acuerdo alcanzado, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos ha concedido que la ley habilita, que no obliga, a comunidades y ayuntamientos a adoptar medidas de intervención, y que es posible que no se aplique en comunidades "que no quieran mejorar la vida de los ciudadanos y prefieran favorecer a los fondos buitre".

"Pero tenemos un Estado compuesto y hay que respetar el esquema de competencias que está vigente. Máxime cuando la derecha y la ultraderecha van a llevar al Tribunal Constitucional todas las leyes que se aprueben para proteger a la gente", ha apostillado.

Asumiendo un futuro recurso de inconstitucionalidad, Echenique ha defendido "ser enormemente cuidadosos en la redacción de las leyes para que, cruzando los dedos, cuando sean enviadas al Constitucional no sean tumbadadas por este tribunal" que, ha apostillado, "de vez en cuando toma decisiones cuestionables".

EN COMÚ CELEBRA LA MEDIDA COMO DE "SENTIDO COMÚN"

Por su parte, la diputada de Unidas Podemos y dirigente de En Comú Podem, Aina Vidal, ha celebrado que el "sentido común" se haya "abierto paso" para plasmar una ley de vivienda que regule el precio del alquiler, algo necesario para también articular los Presupuestos de la "recuperación".

"El PSOE parece que ha entrado en razón (...) El principal escollo parece que se ha salvado", ha destacado Vidal para agregar que, con dicha normativa, el país se asemeja al entorno europeo que establecen medidas de control de precios, sobre todo en grandes ciudades.