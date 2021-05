Echenique dice que da "miedo" que CGPJ defienda la "libertad ideológica de apoyar los gobiernos terroristas de Franco"

Cargos de Unidas Podemos tildan de "infame" el informe sobre la Ley de Memoria Democrática y creen que en Alemania no pasaría

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha asegurado que "da miedo" que magistrados del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) defiendan "la libertad ideológica de apoyar el genocidio de españoles y los gobiernos terroristas de Franco"

El vídeo del día Pablo Alborán cumple 32 años en medio de su tour virtual por Latinoamérica

Así lo ha indicado en Twitter tras conocer la posición de los ponentes del informe del CGPJ sobre del anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, en el que advierten de que el texto vulnera la libertad de expresión y explica que la apología franquista de las fundaciones está amparada por la ley siempre que no se humille a las víctimas.

En el informe sobre la futura normativa los magistrados ponentes precisan que "la apología del franquismo, sin el requisito adicional del menosprecio o humillación a las víctimas, constituye la expresión de ideas, que aunque contrarias a los valores proclamados por la Constitución, están amparadas por la libertad de expresión".

"El Poder Judicial no entiende que la violencia y el exterminio de compatriotas no son ninguna ideología y no caben en democracia. Da miedo", ha criticado Echenique en su comentario en redes sociales.

"INFAME"

Su compañero de bancada y dirigente de En Comú Podem, Joan Mena, ha reprochado también la posición de estos ponentes, al asegurar que "en Alemania ningún tribunal defendería una fundación dedicada a Hitler".

"En España, por desgracia, quien debería blindar la democracia y la memoria histórica, que es la justicia, lo que hace es evitar el cierre de una fundación franquista", ha enfatizado el diputado en el Congreso.

A su vez, el coordinador autonómico en Castilla y León y miembro de la actual Ejecutiva en funciones de Podemos, Pablo Fernández, ha tildado de "infame" dicha sentenciar que es una "vergüenza" y una "indignidad". "Jueces contra la democracia", ha zanjado.