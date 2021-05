Echenique dice que subir el IVA "es lo contrario" a la progresividad fiscal del acuerdo de Gobierno

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha rechazado este martes las propuestas para extender el pago de los peajes o del IVA planteados por el Gobierno a la Comisión Europea, señalando que la subida de los impuestos indirectos, los menos progresivos, supone "lo contrario a la progresividad" que contempla la propia Constitución, pero también al acuerdo de coalición con el PSOE.

"En el acuerdo figura lo contrario, una reforma fiscal progresiva que no suba los impuestos a los trabajadores sino a las grandes corporaciones", ha aseverado en una rueda de prensa en la Cámara Baja tras la Junta de Portavoces en la que ha asegurado que su formación tratará de que "esa posibilidad no se sustancie": "Vamos a intentar convencer con nuestros mejores argumentos de que no es buena idea", ha dicho.

El vídeo del día La UE reclama a AstraZeneca una indemnización

Así, ha explicado que "no es lo más sensato que la gente más castigada por la crisis acabe pagando más impuestos" pero también ha defendido que cuando las rentas más bajas "pueden ingresar un poco más eso redunda en una mejora de la economía" a través de un mayor consumo, "uno de los principales motores de la economía".

Por el contrario, ha señalado que "hay mucho margen" para subir los impuestos a las grandes corporaciones en el Impuesto sobre Sociedades y también a las grandes fortunas, y ha defendido que esto "es un planteamiento generalizado en el planeta cuando hasta el presidente de Estados Unidos (Joe Biden) está haciendo planteamientos en esta dirección".

"Esto hace que no veamos con buenos ojos las propuestas de peajes ni subidas de impuestos indirectos que, como todo el mundo sabe, son los menos progresivos", ha afirmado el portavoz de Unidas Podemos, antes de apostillar que con la "máxima lealtad y diálogo" lo planteará al PSOE "en los espacios pertinentes, tanto en el seno del Gobierno como en el Congreso".