Echenique llama "vampiros" que "chupan la sangre" de la sanidad pública a Florenino Pérez o Villar Mir

Aboga porque el PSOE "desprivatice la sanidad pública" además de aumentar la financiación, en referencia a los anuncios de Sánchez

LOGROÑO, 22 (EUROPA PRESS)

El secretario de Acción de Gobierno y Programa de Podemos, Pablo Echenique, ha llamado "vampiros" que "chupan la sangre" de la sanidad pública a las empresas privadas de sanidad y entre ellas ha citado a "los especuladores locales de ACS de Florentino Pérez" y de "OHL de Villar Mir".

Echenique ha destacado, en una rueda de prensa en Logroño, que su formación se atreve "con los alemanes de Fresenius, con los franceses de Vivalto Ribera Salud, pero también con los especuladores locales de ACS de Florentino Pérez, de OHL de Villar Mir". A todos ellos, los ha calificado de "vampiros que están chupando la sangre de la sanidad pública".

Así ha criticado la privatización de la Sanidad y se ha referido también a los anuncios de este fin de semana del Presidente del Gobierno sobre mas financiación para Atención Primaria y Salud Mental. "Está muy bien que el PSOE esté a favor de aumentar la financiación de la sanidad pública, pero estaría muy bien que el PSOE estuviera a favor de desprivatizar la sanidad pública", ha señalado.

El líder de la formación 'morada' ha indicado que "lamentablemente" no es lo que están viendo, ya que "recientemente en el Parlamento" han intentando "desde hace meses que acepte derogar la Ley 15/97 de Aznar y Feijóo que abrió la puerta a la privatización salvaje de la sanidad pública".

Durante la rueda de prensa ha estado acompañado de las candidatas de Podemos IU a la presidencia de La Rioja y al Ayuntamiento de Logro, Henar Moreno y Amaia Castro. Tras la atención a los medios de comunicación se ha reunido con trabajadoras de la limpieza del Hospital San Pedro, de los colegios públicos de Logroño, y del Centro de Salud Mental, que llevan días alertando de la "precarización" de su sector.

Para el secretario de Acción de Gobierno y Programa de Podemos "si no desprivatizamos la sanidad pública por mucho que se aumente la financiación no vamos a blindarla", por lo que ha afirmado que "no todos los partidos son iguales en esta campaña".

Ante ello, ha afirmado que "allí donde Podemos e Izquierda Unida estemos fuertes en los gobiernos autonómicos, vamos a trabajar para desprivatizar la sanidad pública", para a continuación, señalar que "La Rioja es un buen ejemplo de empezar, aunque sea tímidamente, a andar ese camino".

En este punto, Echenique ha recordado que "entre 2002 y 2011, La Rioja fue una de las comunidades que más privatizó su sanidad, pero en la última legislatura, gracias con los pactos que pudimos llegar con el PSOE, hemos podido andar tímidamente en camino contrario para recupera para lo público los servicios para la sanidad".

RAQUEL ROMERO

Preguntado, por cómo podía afectar a Podemos la situación en La Rioja de la consejera de Igualdad, Raquel Romero, expulsada de la formación 'morada', ha indicado que confía en tener un "buen resultado en Logroño y en La Rioja".

Ha reconocido que el inicio de la legislatura "fue turbulento, pero desde entonces se ha demostrado para qué sirve" que estén en los gobiernos. En su opinión, el caso de la sanidad es una buena muestra, porque si no hubiéran formado parte del acuerdo de Gobierno no se habría empezado a andar en la desprivatización de la sanidad en La Rioja. "Eso la ciudadanía lo entiende y lo valora", ha apostillado.

Echenique ha dicho tenr la "convicción" de que cuando toca elegir "no todas las opciones son iguales", para recordar que existe un problema con las limpiadoras del San Pedro y los colegios públicos, que "se genera por entregar un servicio público a una empresa que para hacer beneficios precariza las condiciones laborales de las trabajadoras".

EN CONTRA DE LAS PRIVATIZACIONES

Por su parte, Moreno ha criticado que los trabajos "femeninos son siempre los más precarizados, pero lamentablemente las privatizaciones no son una excepción, o no solo afectan al sector femenino, afectan a todos aquellos servicios que son entendidos no como un derecho para los riojanos y las riojanas, sino como un nicho de negocio para las grandes empresas".

La candidata a la presidencia de La Rioja ha reconocido que "son muchas las discusiones que hemos tenido a lo largo de esta legislatura para conseguir esa recuperación de servicios", para destacar que "se ha conseguido avanzar en recuperación, por ejemplo, en el ámbito del transporte sanitario o en el ámbito sanitario más puro, pero nos queda desde luego mucho por conseguir".

Para Moreno "cuando nos dicen que es más barato privatizar, lo que deberían hacer los ciudadanos y las ciudadanas es que se les saltaran las alarmas", ya que "no puede ser más barato gestionar un servicio privadamente, porque una parte de los recursos va al beneficio privado".

Castro, en su intervención, se ha referido a las trabajadoras de la limpieza, recordando que están reclamando "condiciones laborales dignas y salarios dignos", para señalar que "durante esta pandemia se demostró que es un trabajo que es esencial en la sociedad y por lo tanto consideramos que tienen que tener esas condiciones dignas y los salarios dignos".