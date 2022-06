Echenique pide rescatar la propuesta de renovar el CGPJ con mayoría absoluta en el Congreso y superar el bloqueo del PP

Considera que no se puede incumplir más tiempo la Constitución y cree que esta fórmula respeta la pluralidad ideológica en el órgano

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha propuesto rescatar la opción de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con mayoría absoluta , en caso de no ser posible por dos tercios de la cámara, para evitar que el PP "ejerza su minoría de bloqueo" y el "incumplimiento de la Constitución".

Así lo ha trasladado en rueda de prensa cuestionado por la posición de vocales del órgano de gobierno de los jueces que piden ser escuchados en el Congreso antes de tramitar la reforma del PSOE que plantea la posibilidad de que el CGPJ pueda proponer el nombramiento de dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) estando en funciones.

Por su parte, el dirigente de la formación morada ha reflexionado que desde el Tribunal Supremo se elevó preocupación por la imposibilidad de cubrir vacantes mientras el CGPJ tenga mandato caducado. Y es que el problema de la renovación de esta institución es un problema que llevan arrastrando toda la legislatura, de lo que responsabiliza al PP por decidir "incumplir la Constitución".

"Pensamos que habría que volver a pensar en la reforma de las mayorías para renovar el Congreso (...) Al presidente del Gobierno se le elige por mayoría absoluta y al CGPJ por tres quintos de la cámara. Pensamos que con mayoría absoluta y el concurso de la mitad de los grupos de la cámara hay garantía de preservar la pluralidad ideológica del CGPJ e impediría que el PP siga incumpliento la Constitución", ha lanzado Echenique.

Unidas Podemos llegó a impulsar una iniciativa legislativa en el Congreso para habilitar la opción de renovación del CGPJ por mayoría absoluta, en caso de que no fuera posible con consenso de dos tercios de la cámara.

Pero tras meses congelada sin que se iniciase su tramitación, asumió la falta de apoyo del PSOE a esta planteamiento, lo que supuso de 'facto' su retirada, aunque se mostraba abierto a negociar nuevas fórmulas con el PSOE de cara a acabar con ese bloqueo.

"Si no se llega a ese acuerdo tenemos que plantear una alternativa para salir de la situación. Si no es esta propuesta, que se nos plantee esa alternativa pero no conocemos ninguna mejor y, si la hay, estamos abiertos a estudiarla", dijo en abril del año pasado el presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens.

EN COMÚ PODEM: ES UNA "ANOMALÍA" QUE DURA "DEMASIADO TIEMPO"

A su vez, el dirigente de En Comú Podem y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, ha lamentado que la falta de renovación del órgano de gobierno de los jueces y el Tribunal Constitucional es una "anomalía" que "dura demasiado tiempo".

"Y el principal responsable es el PP", ha reprochado el diputado también en rueda de prensa, para censurar que el principal partido de la oposición intenta "controlar las instituciones que no les corresponde" y que lleva "demasiado tiempo instrumentalizado".