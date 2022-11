Echenique recrimina al PSOE usar argumentos poco democráticos para tumbar sus enmiendas sobre vivienda en los PGE

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha recriminado al PSOE, su socio de coalición, utilizar argumentos poco "respetuosos con la democracia parlamentaria" para tumbar sus enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), junto a ERC y Bildu, sobre vivienda.

De esta forma ha reaccionado en redes sociales tras confirmar la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que el PSOE frenará las propuestas de estos grupos a las nuevas cuentas públicas para regular los alquileres y prohibir los desahucios sin alternativa habitacional, votando en contra de la tramitación siguiendo el criterio fijado por los servicios jurídicos de la Cámara.

"Tumbar un derecho fundamental como el derecho a la vivienda con razones administrativas débiles y basadas en informes no vinculantes que hacen funcionarios que no se presentan a las elecciones no parece algo muy respetuoso con la democracia parlamentaria", ha replicado Echenique.

La formación 'morada' criticó ayer que el PSOE, en alianza con el PP, quisiera tumbar las enmiendas "a puerta cerrada y sin que el Parlamento se exprese democráticamente" durante una reunión de la Mesa de la Comisión de Presupuestos, pero Montero negó la mayor.

El PSOE y el PP apoyaron el criterio de los servicios jurídicos, que sostienen que el contenido de las enmiendas es ajeno a la materia presupuestaria. Socialistas y 'populares' tienen mayoría en la Mesa de la Comisión de Presupuestos, donde cuentan con dos representantes cada uno, mientras que la Presidencia la ocupa la diputada morada Pilar Garrido.

SE VOTARÁ EL JUEVES

No obstante, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias, la decisión definitiva sobre la admisión o no de las enmiendas se tomará en una nueva reunión de la mesa de la comisión, fijada para el próximo martes.

En este contexto, la ministra de Hacienda confirmó que el PSOE votará en contra de su tramitación amparándose en el "criterio profesional" de los letrados del Congreso. "Cómo es lógico el letrado ha planteado la inadmisibilidad porque no están en línea con la tramitación de un proyecto de Presupuestos y no parece lógico desviarse de ese criterio", zanjó Montero.