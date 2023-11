Echenique recrimina que Sánchez se "llene la boca de feminismo" cuando junto a Díaz "veta" a Irene Montero en Igualdad

Rodríguez 'Pam' también reprocha las alusiones de Díaz al feminismo

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El exportavoz de Unidas Podemos en el Congreso ha criticado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se "ha llenado la boca de feminismo" durante el debate de investidura en el Congreso cuando junto a la líder de Sumar, Yolanda Díaz, veta que Irene Montero continúe como ministra de Igualdad.

"Pedro Sánchez se ha llenado esta mañana la boca de feminismo y Yolanda Díaz acaba de decir 17 veces 'mujeres', mientras ambos vetan a Irene Montero y van a ejercer ese veto surfeando la ola de violencia política contra la ministra desplegada por la extrema derecha machista", ha trasladado en un mensaje en la red social 'X'.

La propia Montero ha advertido al presidente, Pedro Sánchez, y a la líder de Sumar, Yolanda Díaz, de que pretender "echar a Podemos" del Gobierno dificultará "enormemente" que se pueda "pasar de las palabras a los hechos", así como "frenar la ofensiva reaccionaria" desplegada por la derecha y el poder judicial.

Diversas fuentes de la coalición dan por seguro que tanto Montero como la líder de Podemos, Ione Belarra, no continuarán como ministras y prácticamente descartan que la formación morada tenga una cartera ministerial, donde sí ganan enteros para el futuro reparto En Comú Podem, IU y Más Madrid.

Por otro lado, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha preguntado al socialista Pedro Sánchez en el Pleno del Congreso por qué piensa cesar a Irene Montero cuando presume de presidir el Gobierno más feminista, unas palabras que la titular de Igualdad ha recibido con una sonrisa de resignación.

'PAM' TAMBIÉN REPLICA A DÍAZ

Esta tarde Díaz ha afirmado durante la sesión que el feminismo "no es una política pública, no es un ministerio y no es un movimiento", sino que es "muchísimo más" al ser la expresión más fuerte del "cambio de época".

Unas palabras que ha sido replicadas por la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez 'Pam', en redes sociales, al afear que "solo se puede defender que el feminismo no es un movimiento con la intención de hacerlo pequeño". "Porque que lo es (un movimiento), es tan evidente y tan fuerte que ha conseguido que en medio de una ola reaccionaria, mañana vaya a haber un gobierno que no sea de derechas", ha ahondado.

Esta mañana el exvicepresidente Pablo Iglesias ha proclamado que Podemos abre un periodo en el que se va a "distinguir" claramente de Sumar, sobre todo si se confirma, como está convencido, la exclusión de los morados del Ejecutivo, y ahonda en el escenario de libertad de voto en el Congreso al remarcar que es una "evidente" la plena autonomía de los morados a nivel parlamentario.

También ha defendido que el partido debe "hacerse valer" de cara a las próximas elecciones europeas y que la presencia de Podemos en esos comicios es "imprescindible", para apuntar que los morados van a tratar de estrechar alianzas con ERC, Bildu y BNG.