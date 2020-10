Echenique sostiene que el fallo contra el cierre de Madrid es otra resolución judicial contra Podemos y el Gobierno

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha criticado la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de rechazar la ratificación judicial de las restricciones en Madrid y ha deslizado que es otra decisión que se dirige no solo contra su formación, sino también contra el Gobierno de coalición.

"No es solo contra Podemos, es contra el Gobierno de coalición", ha aseverado para preguntarse si el TSJM, con esta resolución "dice que los cayetanos tienen derechos fundamentales pero los vallecanos no".

Y es que Echenique ha puesto de relieve que la "(ultra)derecha" pide la dimisión del vicepresidente, Pablo Iglesias, después de que el juez Manuel García Castellón le acuse en la pieza Dina de presuntos delitos "sin pruebas" y ahora también lo hace con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras dicha anulación. "¿Se entiende cómo funciona o hace falta un croquis?", se ha cuestionado.

El TSJM ha denegado en un auto la ratificación de las medidas acordadas en una orden del ministro de Sanidad por la que se imponía el cierre en Madrid capital y otras ciudades madrileñas. Concluye que la ley de cohesión "no contiene una habilitación legal para el establecimiento de medidas limitativas de derechos fundamentales".

En la resolución, los magistrados acuerdan no validar las restricciones al afectar a derechos fundamentales. Por tanto, no se podrá multar a los que incumplan estas medidas que afectan a la movilidad y que se levantarán al no contar con la autorización judicial.