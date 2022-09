Echenique, sobre la suspensión del pleno en CyL: "La derecha está cruzando demasiadas las líneas rojas"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha criticado que la derecha está "cruzando demasiadas línea rojas" tras la suspensión del Pleno de las Cortes de Castilla y León durante 15 minutos tras un enfrentamiento del procurador de la formación morada, Pablo Fernández, con el portavoz del PP, Raúl de la Hoz, y el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), quienes interpelaban al representante de la formación morada cuando éste estaba en el uso de la palabra.

En declaraciones a los medios antes de reunirse con la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha calificado de "inaudito" los últimos acontecimientos en este parlamentario autonómico, dado que ya no se habla solamente de "insultos o de aporrear el escaño", a lo que acostumbra la bancada de la derecha, sino en algo "gravísimo" como retirar la palabra a un portavoz parlamentario cuando interviene.

Es más, ha lamentado que las bancadas más "maleducadas" suelen ser aquellas compuestas por quienes van a "colegios de pagos" y que no se puede "normalizar este tipo de cosas, porque si no irán a más". "Si normalizamos que la derecha y la ultraderecha se comporten así en el espacio público, no va a haber quien les frene", ha remachado.