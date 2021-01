Echenique tilda de "gilipollez invent" la polémica generada tras decir Iglesias que Puigdemont es un exiliado

Asegura que el vicepresidente no igualó el caso del expresidente de la Generalitat con los exiliados del franquismo

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Unidas Podmos, Pablo Echenique, ha tildado de "gilipollez invent" la polémica suscitada sobre el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, por decir que el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont es un exiliado, algo que no equivale a compararlo con víctimas del franquismo.

"¿Es Puigdemont un exiliado? Sí. ¿Igual que un exiliado del franquismo? No. Una vez resumida la gilipollez invent del día, mírate la entrevista. Nunca un vicepresidente del Gobierno había dicho la puñetera verdad así en la televisión", ha apuntado en Twitter en referencia a las declaraciones de Iglesias en el programa 'Salvados' de La Sexta.

Por otro lado, el secretario primero del Congreso y dirigente de En Comú Podem, Gerardo Pisarello, ha manifestado también que Iglesias "sabe de sobra lo que supuso la represión de la dictadura" y ha deslizado que lo que molesta de sus palabras es su "compromiso" de resolver la situación de Cataluña con "política y diálogo".

En la misma red social, Pisarello ha subrayado que Iglesias dispone de "evidentes credenciales antifranquistas". "Me temo que lo q molesta a algunos es otra cosa: su compromiso en resolver la situación de Cataluña con política y diálogo y no con jueces que parecen salidos del NODO", ha apostillado el diputado de Unidas Podemos.

La coportavoz de Podemos, Isa Serra, ha defendido que hasta la Real Academia Española (RAE) define el caso de Puigdemont como exiliado, tal y como dijo ayer el vicepresidente segundo. No obstante, ha especificado que ello no supone equipararlo con el "sufrimiento" de las víctimas del franquismo que tuvieron que abandonar el país.

"Si está en Bruselas (en referencia a Puigdemont) no es por haber robado dinero a nadie, por haber intentado enriquecerse ni por haber metido la mano en el bolsillo de nadie, sino por llevar sus ideas políticas hasta un extremo que, para mí, es erróneo y no es indiferente al derecho (...) Se ha jodido la vida para siempre por unas ideas políticas que yo no comparto", destacó Iglesias.