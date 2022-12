Echenique ve "dudas" en la reforma penal pactada por PSOE y ERC, pero defiende el "voto de responsabilidad" de Podemos

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique ha defendido, a pesar de sus "dudas" sobre la aplicación de la modificación del Código Penal, el voto de responsabilidad de su partido, favorable a la reforma pactada por el PSOE y ERC, que deroga el delito de sedición y modifica la malversación para rebajar penas cuando no haya ánimo de lucro o el dinero público se destine a un uso distinto al previsto.

"Hemos ejercido un voto de responsabilidad. La ley que se ha introducido en el Congreso de los Diputados es muy importante por un montón de motivos. Es una ley que deroga el delito de sedición, con lo cual es una ley que sirve para devolver el conflicto catalán al ámbito del dialogo y de la política, desjudicializando este conflicto", ha expresado este martes el dirigente de la formación morada en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

Echenique también ha recordado que se trata de una ley que "desbloquea" el Tribunal Constitucional cargando contra los magistrados conservadores del Consejo General del Poder Judicial que, según ha declarado, "responden a la disciplina del Partido Popular".

Preguntado por la lucha contra la corrupción, ha mostrado las dudas de su partido con respecto a la reforma del delito de malversación por el desconocimiento de cómo van a aplicar los jueces la modificación del Código Penal. Aún así, Podemos ha votado a favor de la reforma para "no hacer descarrilar una ley tan importante".

En la misma línea, ha destacado la inclusión del delito de "enriquecimiento ilícito" para combatir la corrupción y ha mostrado su rechazo a un delito de malversación "que iguala todas las conductas" y que, según él, fue introducido por el Partido Popular para perseguir al independentismo.

Respecto a la aclaración introducida por el Ejecutivo en la 'ley del solo sí es sí', Echenique ha defendido la validez del texto amparándose en el criterio de la Fiscalía General del Estado y se ha mostrado irónico a la hora de analizar los motivos por los que los jueces necesitarían esa aclaración.

"No hacía falta recordar tanto a los jueces el espíritu de una reforma del Código Penal o la disposición transitoria quinta. Parece, por el motivo que sea, espero que no se me note la ironía, que los recordatorios han tenido que ser múltiples e insistentes. Pues hemos introducido uno más, pero no hemos modificado la ley del 'solo sí es sí' porque está bien hecha", ha apostillado el diputado de Unidas Podemos.