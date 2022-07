Echenique ve "lamentable" que los audios de Cospedal y Villarejo no susciten "condena" ni "reproche por parte de Feijóo

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha calificado de "sencillamente lamentable" que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no haya mostrado ni siquiera un "reproche político" ante los audios de la exsecretaria general María Dolores Cospedal con el excomisario José Manuel Villarejo.

En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, ha cuestionado la imagen de moderado de Feijóo tras conocerse las conversaciones publicadas por el diario 'El País' y que muestran a la exministra que le pide "basura" a un "mafioso" (Villarejo) que se dedica a "extorsionar" con el objetivo de "destruir a un adversario político", como es Podemos, para "amañar la democracia".

Se refería a las palabras del presidente del PP tras comentar en Barcelona que estos audios no le producen "ningún nerviosismo" porque son de hace años y desconoce si están completos o editados. "Como estrategia de defensa del señor de Villarejo me parece bien, pero como estrategia de imputación y de actos delictivos o de responsabilidad política me parece leve", ha razonado.

"Si esto no tiene un reproche político y condena por parte de Feijóo...", ha ahondado Echenique para insistir en que por mucho que se quiera dar esa imagen de moderación, la actitud apunta a que sigue el "PP de toda la vida", que dice "aquí no ha pasado nada cuando su partido comete tropelías".

También ha apuntado que su formación estudia todas las vías legales que se puedan emprender contra Cospedal y Villarejo, pero sospecha que la "mentira y la manipulación" no son delitos para "determinados jueces", citando el caso del magistrado Manuel García Castellón que no procedió contra la exnúmero dos del PP en el caso Kitchen.