Ecologistas avisa que tras 25 años del desastre de Aznalcóllar (Sevilla) siguen las "actividades mineras poco vigiladas"

SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS)

Con motivo de los 25 años de la gran catástrofe medioambiental de Aznalcóllar (Sevilla), como consecuencia de la fractura de la balsa de residuos de metales pesados del complejo minero, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa), Ecologistas en Acción ha avisado de que las autoridades no han "aprendido mucho" porque a día de hoy, continúan las "actividades mineras poco vigiladas o controladas".

En unas declaraciones recogidas por Europa Press, Lola Yllescas, portavoz de Ecologistas en Acción, ha rememorado que la fractura de la citada balsa de residuos de metales pesados el 25 de abril de 1998 se tradujo en el vertido de unos seis millones de metros cúbicos de lodos contaminantes en el entorno de la cuenca del río Guadiamar, con efectos sobre unas 4.400 hectáreas que abarcaban incluso zonas en las proximidades del parque natural de Doñana.

A día de hoy, como ha recordado, la multinacional sueca Boliden, como entonces gestora del recinto minero siniestrado, "no ha pagado" los gastos públicos afrontados para sufragar la recuperación medioambiental de la zona afectada por el macro vertido, toda vez que el Juzgado de Primera Instancia número once de Sevilla tiene fijados para los días 4, 6, 11, 13, 18 y 20 de julio de este año, el juicio destinado a resolver la última demanda promovida por la Junta de Andalucía contra Boliden, reclamándole unos 89,8 millones de euros más intereses, por los gastos de restauración medioambiental.

"Tras 25 años no hemos aprendido mucho. Seguimos con actividades mineras poco vigiladas o controladas", ha aseverado Lola Yllescas, avisando de que los "culpables" de la catástrofe fueron "la empresa y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, por no haber sido vigilante y no atender a las alarmas que se estaban denunciando" respecto a la gestión de la mina, cuya reapertura ultima la agrupación empresarial México-Minorbis, tras hacerse con los derechos de explotación de la misma mediante el concurso público convocado por la Junta de Andalucía.