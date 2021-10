Economía afirma que propugna la producción audiovisual en lenguas cooficiales y pide que se atienda a lo que dice la ley

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Ministerio de Economía, Roberto Sánchez, ha insistido este martes en su defensa del anteproyecto de Ley General de Comunicación audiovisual, frente a las críticas de partidos como el PDeCAT, ERC, Junts y Bildu que reclaman que las plataformas tengan que ofrecer un mínimo de contenido en lenguas cooficiales.

"Voy a hacer un ruego para que, por favor, en vez de atender sólo a lo que se dice, se atienda también a lo que está escrito", ha contestado Sánchez durante su intervención ante la Comisión de Presupuestos del Congreso para informar sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.

El secretario de Estado ha recalcado que el Gobierno "no tiene nada en contra de ninguna de las lenguas cooficiales del Estado, por supuesto que no". "Vamos, faltaría más. No creo que sea necesario ni decirlo", ha subrayado. Además, ha destacado que el Ejecutivo propugna que "que haya producción en estas lenguas cooficiales". "Y así está escrito en el anteproyecto de ley", ha zanjado.

EL PDeCAT ANTICIPA "UNA CRISIS DE ESTABILIDAD PARLAMENTARIA"

Sánchez ha realizado estas declaraciones ante la petición del PDeCAT, cuyo portavoz, Ferrán Bel, que ha reivindicado que una cuota específica para las lenguas cooficiales "no es ni un capricho ni una singularidad", pues la directiva europea lo contempla y otros países han adoptado medidas similares.

Es más, Bel ha advertido al secretario de Estado que, de no aceptarlo, deberán aprobar la ley con el PP, que "no les da ni agua" y tendrán "una crisis de estabilidad parlamentaria importante": "No se dejen engañar por los cantos de sirena del PP, porque normalmente no son sirenas, son otros animales", ha dicho.

EL PP APOYARÁ LA LEY SI NO APLICA "SECTARISMO NI IDEOLOGÍA"

Frente a ello, el PP ha replicado a Bel asegurando que apoyará "cualquier iniciativa" que impulse las telecomunicaciones, la red 5G y la actividad audiovisual "sin aplicar sectarismo ni ideología".

"Si las leyes que van a tramitar van en esa línea, contarán con nuestro apoyo al margen de las preocupaciones que puedan tener los partidos nacionalistas", ha asegurado el diputado 'popular' Mario Cortés.