Economía- Críticas al PP en el Congreso por defender su reforma de pensiones de 2013 tras votar el nuevo Pacto de Toledo

Los 'populares' afean a Escrivá que traiga una reforma "a plazos" sin alternativa al factor de sostenibilidad que busca derogar

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El PP ha sido objeto este jueves de una avalancha de críticas en el Pleno del Congreso por tratar de tumbar el proyecto de ley de pensiones del Gobierno con una enmienda de totalidad en la que se reivindica su reforma de 2013, pese a haber respaldado hace ya un año las nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo.

La nueva reforma de pensiones, que este jueves se enfrenta a su primer examen en el Congreso, deroga dos de los aspectos más contestados de aquella reforma de 2013: el índice de revalorización que limitaba las subidas al 0,25% en situaciones de déficit, y el factor de sostenibilidad, que recortaba la cuantía de la pensión en función del aumento de la esperanza de vida.

Dos elementos, ha recordado la portavoz del PSOE en el Pacto de Toledo, Mercé Perea, que el propio PP "enmendó a la totalidad" cuando, para aprobar sus últimos Presupuestos con el PNV, recuperó el IPC y aplazó a 2023 la aplicación del factor de sostenibilidad. "Si a estas alturas no entienden que ese factor no garantiza pensiones dignas, es que no han entendido nada", ha dicho.

"SU ACTITUD FUE EJEMPLAR, ¿POR QUÉ AHORA ESTO?"

"Esperaba muchísimo más de ustedes", ha abundado Iñigo Barandiaran (PNV) que entiende la enmienda como "una rabieta" , ya que su actitud, ha dicho, en el Pacto de Toledo, "fue ejemplar". "Admitieron que era posible reformular el IRP y el FS. ¿Por qué ahora esto?", se ha preguntado.

También ha expresado su "sorpresa" el diputado del PRC, José María Mazón, señalando que el Congreso había alcanzado "un consenso casi histórico" sobre el futuro de las pensiones, mientras que, por Cs, María Muñoz, proponga "volver a la reforma de 2013", sin alternativa, por lo que ha pedido a la bancada 'popular' que "dejen el 'todo mal'".

"Ustedes no defienden a los pensionistas, defienden a los bancos y a los fondos buitre", ha espetado, por su parte, Isa Franco (Unidas Podemos). Por Más País, su diputado Íñigo Errejón, ha dicho que entiende la propuesta 'popular' por su "falta de empatía": "Si su futuro dependiera del sistema público de pensiones no votaría recortarlas".

EL PP ANTICIPA UN RECORTE "PEOR QUE EL DE 2013"

Durante la defensa de su enmienda, el portavoz del PP ante el Pacto de Toledo, Tomás Cabezón, ha calificado la reforma del Gobierno como "patada para adelante", pues "solo piensa en las elecciones próximas", afeando al ministro José Luis Escrivá haber traído "una reforma a plazos".

Según ha señalado, el prometido mecanismo de equidad intergeneracional, cuya creación anticipa el proyecto del Gobierno, no se incluye en la iniciativa, algo que el PP explica en que será un recorte de las pensiones: "Su recorte será peor que la reforma de 2013", ha aseverado Cabezón.

ACORDADA EN EL DIÁLOGO SOCIAL TRAS EL PACTO DE TOLEDO

La reforma nace del acuerdo alcanzado por el Gobierno con los sindicatos CCOO y UGT, y las patronales CEOE y Cepyme, a partir de las recomendaciones del nuevo Pacto de Toledo, y es la primera parte de la reforma de pensiones comprometida con la Comisión Europea en el Plan de Recuperación para la recepción de fondos.

Además de la derogación de gran parte de la reforma de 2013, el proyecto contempla incentivos y penalizaciones para retrasar la edad de jubilación, y establece por ley el refuerzo de los ingresos de la Seguridad Social a través de los Presupuestos Generales del Estado.