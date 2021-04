Economía/Finanzas. BBVA asegura que el leve aumento de la tasa de mora del banco en España es "por prudencia"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, ha explicado que el ligero aumento de la tasa de morosidad de la entidad en España responde a que se han clasificado algunos préstamos como dudosos "por prudencia", sin que hayan presentado ningún deterioro, y no cree que la morosidad del grupo vaya a subir demasiado.

Así lo ha indicado durante la presentación a analistas de los resultados del primer trimestre, un periodo en el que la tasa de mora de BBVA en España aumentó del 4,3% en diciembre al 4,4% en marzo y la del grupo ascendió del 4,2% al 4,3%.

Según ha explicado Genç, el ligero aumento de la morosidad en España se debe a que el banco ha querido ser "especialmente prudente" y ha clasificado como 'stage 3' algunas hipotecas en el país que estaban en moratoria.

"Queremos ser muy prudentes. Aunque no vemos de hecho ningún deterioro en esa cartera, hemos querido clasificar algunas de las hipotecas con moratoria en España con 'stage 3'", ha señalado el directivo.

Genç ha asegurado que en todos los países en los que las moratorias han vencido no se ha visto un aumento de morosidad en las carteras, siendo España el único país en el que todavía quedan créditos con moratoria, en su mayoría hipotecas.

De igual manera, la morosidad habría subido en Turquía debido a que la entidad ha reclasificado algunos créditos de elevado importe "por ser prudente".

El consejero delegado del banco ha recordado que en el primer semestre del año pasado el banco realizó provisiones extraordinarias por Covid-19 de 2.200 millones de euros, que no han sido liberadas.

"La mora entra y sale, según vamos haciendo quitas y consiguiendo recobros es una cifra que cambia mucho, y esos 2.200 millones de euros de provisiones extraordinarias por Covid que hicimos no tienen en realidad nada que ver con la previsión de mora, porque la mora no va a subir demasiado, o por lo menos esa no es nuestra previsión", ha afirmado Genç.