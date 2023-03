Economía-Garamendi estudiará la propuesta salarial de CCOO y UGT pero critica que pidan subir tributos si no hay acuerdo

ALICANTE, 2 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha afirmado este jueves que estudiarán la propuesta salarial de CCOO y UGT, aunque se ha mostrado "sorprendido" del apartado en el que piden al Gobierno que suba impuestos a las empresas al 15% si no llegan a un acuerdo.

Así se ha pronunciado este jueves, antes de su participación en la Jornada Forinvest en Alicante, al ser preguntado por la propuesta salarial de CCOO y UGT en la negociación con la patronal con el objetivo de pedir subidas salariales del 5% en 2022, del 4,5% en 2023 y del 3,75% en 2024.

Garamendi ha afirmado que analizará la propuesta de los sindicatos, al tiempo que se ha mostrado "sorprendido" por un apartado del documento. "No lo entiendo, dicen que si no llegamos a un acuerdo, están pidiendo que el Gobierno suba impuestos a las empresas al 15%", ha criticado.

"Lo que hay que hacer es que las empresas fluyan. Las empresas están teniendo un problema enorme de costes, a cuenta de la energía, en muchos casos también de las materias primas", ha lamentado, al tiempo que ha señalado que el gobernador del Banco de España y los economistas han alertado de la inflación de segunda ronda, por lo que ha abogado por "gestionar de una forma razonable".

Igualmente, ha asegurado que van a trabajar la propuesta de los sindicatos, pero ha reiterado su sorpresa por este punto porque considera que es "la intervención del Estado en algo que justamente no debería estar".

Respecto a la propuesta sindical, también ha expresado no entender "que se plantee que el Gobierno sea el que tenga que marcar en cada sector cuál es el índice o no". "Estaríamos hablando de salario mínimo, máximo o medio. Sería el SMI global y eso no entraría en lo que pudiéramos hablar", ha recalcado.