Economía y Hacienda rechazaron cumplir las recomendaciones formuladas por AIReF en el cuarto trimestre de 2022

La AIReF formuló 11 recomendaciones en el cuarto trimestre

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Hacienda y Función Pública y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación se apartaron de cumplir las recomendaciones formuladas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) durante el cuarto trimestre de 2022, mientras que la gran mayoría de las comunidades autónomas cumplieron o mostraron su compromiso de cumplimiento.

El organismo que preside Cristina Herrero ha publicado este viernes el seguimiento de las recomendaciones del cuarto trimestre de 2022. En este periodo, la AIReF formuló 11 recomendaciones dirigidas a reforzar el papel de los Presupuestos Generales del Estado en el diseño de la política económica, reforzar la estabilidad presupuestaria y a dotar las cuentas públicas de una orientación a medio plazo.

Desde el punto de vista de la administración destinataria, teniendo en cuenta que una misma recomendación puede ir dirigida a más de una administración, la AIReF emitió 25 recomendaciones: 11 al Ministerio de Hacienda y Función Pública, 4 al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y 10 a las comunidades autónomas.

REFUERZO DEL PAPEL DE LOS PGE Y DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

La AIReF formuló la recomendación de que el próximo proyecto de PGE recupere su papel central como instrumento de política fiscal y económica, y como elemento de diseño, planificación, ejecución, control y supervisión de la actividad del sector público.

Frente a esto, Hacienda señaló que los Presupuestos han sido un instrumento de política económica, presupuestaria y tributaria de apoyo a familias y empresas. La AIReF coincide en la relevancia de los PGE, pero, por ese mismo motivo, insiste en la conveniencia de solventar las carencias detectadas en su análisis.

Además, la AIReF recomendó al Ministerio que encabeza Nadia Calviño consultarle sobre el Informe de Situación de la Economía Española. El Ministerio se apartó de esta recomendación alegando que la AIReF no puede emitir este informe porque no está previsto en su ley de creación. Sin embargo, la AIReF cree que este argumento no es satisfactorio dado que la ley contempla la opción de pronunciarse mediante una 'Opinión'.

Por otro lado, la AIReF recomendó a Hacienda definir tasas de referencia para cada administración exigentes, pero factibles. El Ministerio explicó que, en la situación actual de suspensión de reglas fiscales, había optado por tasas de referencia para el conjunto del subsector y una senda de reducción del déficit flexible.

Sin embargo, la AIReF considera que unas tasas de referencia laxas no incentivan la necesaria reducción del déficit estructural. Además, cree que no resulta realista que sea una misma tasa de referencia para todas las comunidades, al ser excesivamente exigente para unas y laxa para otras.

ORIENTACIÓN A MEDIO PLAZO

La AIReF recomendó a Hacienda que, en la eventual prórroga de las medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, incorporara y publicara una evaluación de su eficacia y eficiencia y especificara las condiciones que desencadenan su prórroga o retirada para integrarlas en una estrategia fiscal nacional a medio plazo realista y creíble.

El Ministerio contestó que el diseño y prórroga se había acompañado de Memorias de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) y atendiendo a su eficacia, eficiencia y oportunidad temporal. Adicionalmente, señaló su compromiso con la responsabilidad fiscal. A juicio de la AIReF, la Memoria incluye información muy relevante pero no fija de manera explícita los objetivos cuantificados que persiguen las medidas ni el procedimiento para su evaluación, como tampoco define las circunstancias y supuestos para su eventual prórroga o su retirada.

Por otra parte, la AIReF recomendó a diez comunidades (Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Comunidad de Madrid, País Vasco, Región de Murcia y Comunidad Valenciana) que especificaran los supuestos sobre el impacto macroeconómico asociado al Plan de Recuperación que se asigna a lo largo del horizonte de previsión. Todas las comunidades cumplen o muestran su compromiso de cumplir, salvo Castilla y León que considera poco fiable plantear la posible influencia del Plan en la previsión futura de la evolución de la economía.

RECOMENDACIONES REITERADAS Y VIVAS

Adicionalmente, la AIReF reiteró la necesidad de disponer de información adecuada sobre las medidas de carácter presupuestario y fiscal incorporadas en el escenario macroeconómico.

En su respuesta, los ministerios de Hacienda y Asuntos Económicos señalaron que facilitaban siempre toda la información disponible y añadieron que el límite de gasto no financiero constituye la magnitud determinante que ha de respetar el proyecto de PGE, así como la instrumentalización de los objetivos de déficit o tasas de referencia y de deuda pública.

Sin embargo, AIReF insiste en que resulta insuficiente la información y señala que el límite de gasto no financiero no aporta información sobre el tipo de medidas incluidas en el escenario presupuestario o de la vinculación con las tasas de referencia del déficit.

Finalmente, las recomendaciones vivas formuladas versaron sobre la necesidad de reforzar la transparencia y el intercambio de información: publicar información en contabilidad nacional de los ajustes del proyecto de PGE y de aquellas entidades sin naturaleza pública, así como elaborar presupuestos en contabilidad nacional; regular el intercambio de información; y ampliar el contenido del Plan Presupuestario para incorporar todas las medidas previstas por el Gobierno y el impacto de los fondos REACT-EU y del Plan de Recuperación sobre los ingresos y gastos de las Administraciones Públicas, así como el desglose por subsectores de los recursos y empleos en contabilidad nacional.

En su respuesta, Hacienda mantiene que estas recomendaciones no son necesarias, que no lo exige la normativa y que materializarlas resulta demasiado complejo. La AIReF no lo comparte y afirma que los ajustes de contabilidad nacional publicados no permiten conciliar los presupuestos aprobados con el objetivo de estabilidad.