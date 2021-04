Economía-Planas cree que el sector "debería ser capaz de ponerse de acuerdo" sobre la creación de sello Viñedos de Álava

SAN SEBASTIÁN, 23 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido que el propio sector bodeguero y vinícola el que "debería ser capaz de ponerse de acuerdo entre sí" y "resolver el tema" de la creación de del sello Arabako Mahastiak-Viñedos de Álava

En una rueda de prensa en el Basque Culinary Center de San Sebastián, Planas se ha pronunciado de este modo a preguntas de los periodistas sobre la creación del sello Arabako Mahastiak-Viñedos de Álava y la polémica surgida debido a que los vinos de la comarca Rioja Alavesa forman parte actualmente de la DO Rioja.

El ministro ha explicado que se trata de un procedimiento administrativo a través del cual el Gobierno central tramitará ante la Comisión Europea el procedimiento iniciado por el Ejeuctivo vasco para llevar a Bruselas la creación del sello Arabako Mahastiak-Viñedos de Álava, resolución que, según ha dicho, "aún no hemos recibido".

A su juicio, es un tema en el que "no debemos entrar en polémicas políticas" ya que "aquí tienen que hablar los profesionales, los interesados, tiene que hablar el sector y ahí es donde deben ser capaces de comprenderse los unos a los otros".

Planas ha resaltado que la Denominación de Origen Rioja "constituye una de las enseñas de calidad de mayor valor no solo en España sino en la Unión Europea" y ha apuntado que "es una referencia internacional cierta, está diferenciada: Rioja Alta, Rioja Baja, Rioja Alavesa, y a su vez últimamente ha tomado una decisión en relación con los vinos de zona, con los de municipio, con los viñedos singulares, de los cuales más de la mitad se encuentran en la Rioja Alavesa".

De este modo, se ha mostrado convencido de que "este es un mundo muy grande, en el cual es necesario construir imagen, producto y valor de cara a la venta de esos productos al exterior". "Me parece que todo lo que sume está bien, todo lo que reste no me parece lo más adecuado", ha añadido.

El ministro de Agricultura ha reiterado que "hay procedimientos e instrumentos" para los representantes del sector "si es posible, se pongan de acuerdo, que sería mi deseo". "Si no es así, que dirima quien tenga que hacerlo y, en último caso, la Comisión Europea", ha concluido.